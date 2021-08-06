Сербская каратистка Прекович выиграла золото Олимпиады в Токио
16:15
Каратистка Йована Прекович из Сербии выиграла золото Олимпиады в категории до 61 кг.
В финале она победила Инь Сяоань из Китая.
Бронзовые медали завоевали Гиана Лофти из Египта и Мерве Кобан из Турции.
Карате
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 61 кг
1/2 финала
Инь Сяоань (Китай) — Гиана Лофти (Египет) — 2:1
Йована Прекович (Сербия) — Мерве Кобан (Турция) — 2:0
Финал
Инь Сяоань (Китай) — Йована Прекович (Сербия) — 0:1
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