Сербская каратистка Прекович выиграла золото Олимпиады в Токио

Каратистка Йована Прекович из Сербии выиграла золото Олимпиады в категории до 61 кг.

В финале она победила Инь Сяоань из Китая.

Бронзовые медали завоевали Гиана Лофти из Египта и Мерве Кобан из Турции.

Карате

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 61 кг

1/2 финала

Инь Сяоань (Китай) — Гиана Лофти (Египет) — 2:1

Йована Прекович (Сербия) — Мерве Кобан (Турция) — 2:0

Финал

Инь Сяоань (Китай) — Йована Прекович (Сербия) — 0:1