Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Карате
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Карате

Сербская каратистка Прекович выиграла золото Олимпиады в Токио

16:15
Теги:

Каратистка Йована Прекович из Сербии выиграла золото Олимпиады в категории до 61 кг.

В финале она победила Инь Сяоань из Китая.

Бронзовые медали завоевали Гиана Лофти из Египта и Мерве Кобан из Турции.

Карате

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 61 кг

1/2 финала

Инь Сяоань (Китай) — Гиана Лофти (Египет) — 2:1

Йована Прекович (Сербия) — Мерве Кобан (Турция) — 2:0

Финал

Инь Сяоань (Китай) — Йована Прекович (Сербия) — 0:1

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — снова пятая
Медальный прогноз на 6 августа на Олимпиаде: два золота и еще две медали для России
Олимпиада, 6 августа: где и во сколько смотреть прямые трансляции, расписание соревнований России
У бразильской волейболистки нашли допинг после матча с Россией. Могут ли наши подать протест на проигранный четвертьфинал?
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд