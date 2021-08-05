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Француз да Коста и болгарка Горанова стали олимпийскими чемпионом в соревнованиях по каратэ

15:58
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Француз Стивен да Коста и болгарка Ивет Горанова стали олимпийскими чемпионом в соревнованиях по каратэ.

Француз выиграл соревнования у мужчин в весовой категории до 67 кг. Горанова одержала победу среди женщин в весовой категории до 57 кг.

Каратэ

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 67 кг

1/2 финала

Дархан Ассадилов (Казахстан) — Стивен да Коста (Франция) — 2:5

1/2 финала

Абдель Рахман Альмасатфа (Иордания) — Эрай Самдан (Турция) — 0:2

Финал

Стивен да Коста (Франция) — Эрай Самдан (Турция) — 5:0

Женщины

до 55 кг

1/2 финала

Ивет Горанова (Болгария) — Беттина Планк (Австрия) — 4:3

1/2 финала

Анжелика Терлюга (Украина) — Вен Цуюн (Тайвань) — 5:4

Финал

Ивет Горанова (Болгария) — Анжелика Терлюга (Украина) — 5:1

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Иван Шитик все материалы автора

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