Француз да Коста и болгарка Горанова стали олимпийскими чемпионом в соревнованиях по каратэ
15:58
Француз Стивен да Коста и болгарка Ивет Горанова стали олимпийскими чемпионом в соревнованиях по каратэ.
Француз выиграл соревнования у мужчин в весовой категории до 67 кг. Горанова одержала победу среди женщин в весовой категории до 57 кг.
Каратэ
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 67 кг
1/2 финала
Дархан Ассадилов (Казахстан) — Стивен да Коста (Франция) — 2:5
1/2 финала
Абдель Рахман Альмасатфа (Иордания) — Эрай Самдан (Турция) — 0:2
Финал
Стивен да Коста (Франция) — Эрай Самдан (Турция) — 5:0
Женщины
до 55 кг
1/2 финала
Ивет Горанова (Болгария) — Беттина Планк (Австрия) — 4:3
1/2 финала
Анжелика Терлюга (Украина) — Вен Цуюн (Тайвань) — 5:4
Финал
Ивет Горанова (Болгария) — Анжелика Терлюга (Украина) — 5:1
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