Российская каратистка Чернышева не выступит на Олимпиаде в Токио из-за коронавируса

Россиянка Анна Чернышева не сможет принять участия в соревнованиях по каратэ на Олимпиаде в Токио.

Взятый у нее тест на СOVID-19 оказался положительным. Турнир для Чернышевой закончился, так и не начавшись, сообщает пресс-служба Федерации каратэ России.

19-летняя уроженка Тольятти должна была начать выступление на Олимпиаде 5 августа. Чернышева была заявлена в весовой категории до 55 кг.