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Российская каратистка Чернышева не выступит на Олимпиаде в Токио из-за коронавируса

09:38
Анна Чернышева. Фото Instagram
Анна Чернышева. Фото Instagram
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Россиянка Анна Чернышева не сможет принять участия в соревнованиях по каратэ на Олимпиаде в Токио.

Взятый у нее тест на СOVID-19 оказался положительным. Турнир для Чернышевой закончился, так и не начавшись, сообщает пресс-служба Федерации каратэ России.

Публикация от Федерация каратэ России (@ruswkf)

19-летняя уроженка Тольятти должна была начать выступление на Олимпиаде 5 августа. Чернышева была заявлена в весовой категории до 55 кг.

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Иван Шитик все материалы автора

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