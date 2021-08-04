Российская каратистка Чернышева не выступит на Олимпиаде в Токио из-за коронавируса
09:38
Россиянка Анна Чернышева не сможет принять участия в соревнованиях по каратэ на Олимпиаде в Токио.
Взятый у нее тест на СOVID-19 оказался положительным. Турнир для Чернышевой закончился, так и не начавшись, сообщает пресс-служба Федерации каратэ России.
19-летняя уроженка Тольятти должна была начать выступление на Олимпиаде 5 августа. Чернышева была заявлена в весовой категории до 55 кг.
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