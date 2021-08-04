В Федерации каратэ России заявили, что Чернышева вакцинировалась от коронавируса до Олимпиады

В Федерации каратэ России отреагировали на новость о том, что у россиянки Анны Чернышевой выявили коронавирус, из-за чего она пропустит Олимпиаду в Токио.

«Очень большое огорчение. Анна Чернышева — единственная спортсменка, которая должна была представлять отечественное каратэ на Олимпиаде. Мы очень много готовились, переживали. Мне позвонил главный тренер сборной Эльдарушев, сказал, что получили положительный тест Чернышевой. Для меня это было как гром среди ясного неба. Все меры предосторожности были обеспечены — она была под строгим контролем. Скажу больше, Анна вакцинировалась еще в апреле. Мы надеялись, что она подготовлена к ситуации, но, к сожалению, и привитые люди тоже заболевают. Что касается самочувствия, болезнь проходит бессимптомно. Спортсменка прекрасно себя чувствует», — приводит «Чемпионат» комментарий Федерации каратэ России.

Чернышева была единственным представителем России в соревнованиях по каратэ на Олимпиаде в Токио. Спортсменка проведет две недели на карантине в Токио.