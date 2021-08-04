Тедеев: «У российских борцов, прилетевших в Токио с Чернышевой, не выявили коронавирус»
10:39
Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев заявил, что все члены мужской команды, прилетевшие вместе с каратисткой Анной Чернышевой, у которой обнаружен коронавирус, имеют отрицательные тесты.
«У команды все в порядке, все тесты отрицательные», — цитирует Тадаева ТАСС.
19-летняя уроженка Тольятти должна была начать выступление на Олимпиаде 5 августа. Чернышева была заявлена в весовой категории до 55 кг.
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