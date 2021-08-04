Тренер Чернышевой шокирован снятием каратистки с Олимпиады из-за коронавируса

«Мы готовились к этому два года, все было хорошо. Конечно, мы в шоке. Другой реакции тут не может быть», — цитирует Юдина ТАСС.

Чернышова должна была выступить 5 августа. Теперь каратистке необходимо провести две недели на изоляции.