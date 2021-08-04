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Тренер Чернышевой шокирован снятием каратистки с Олимпиады из-за коронавируса

11:40
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Тренер российской каратистки Анны Чернышевой Александр Юдин прокомментировал снятие спортсменки с Олимпиады из-за заражения коронавирусом.

«Мы готовились к этому два года, все было хорошо. Конечно, мы в шоке. Другой реакции тут не может быть», — цитирует Юдина ТАСС.

Чернышова должна была выступить 5 августа. Теперь каратистке необходимо провести две недели на изоляции.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12054939

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Виктория Кравченко все материалы автора

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