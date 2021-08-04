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Заразившаяся коронавирусом каратистка Чернышева рассказала о своем самочувствии

09:55
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Чемпионка Европы по каратэ Анна Чернышева, которая получила положительный результат теста на коронавирус на Олимпийских играх в Токио, рассказала, что чувствует себя нормально.

«Я не выступлю на Играх. Пришли положительные тесты на коронавирус. Что тут скажешь? Не знаю, как это можно прокомментировать. Чувствую себя нормально, температуры нет», — сказала Чернышева ТАСС.

19-летняя спортсменка — единственная отобравшаяся от России на Олимпиаду в Токио каратистка. Уроженка Тольятти должна была начать выступление на Олимпиаде 5 августа. Чернышева была заявлена в весовой категории до 55 кг.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12054205

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Иван Шитик все материалы автора

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