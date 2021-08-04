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Тренер заразившейся коронавирусом Чернышевой рассказал о ее психологическом состоянии

11:47
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Тренер российской каратистки Анны Чернышовой Александр Юдин рассказал о ее тяжелом психологическом состоянии. Сегодня, 4 августа, спортсменка сдала положительный тест на коронавирус и снялась с турнира.

«Да, мы общались с ней. Психологическое состояние тяжелое, мы готовились к Олимпиаде два года», — цитирует Юдина ТАСС.

Чернышова должна была выступить 5 августа. Теперь каратистке необходимо провести две недели на изоляции.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12054893

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Виктория Кравченко все материалы автора

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