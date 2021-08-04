Тренер заразившейся коронавирусом Чернышевой рассказал о ее психологическом состоянии

Тренер российской каратистки Анны Чернышовой Александр Юдин рассказал о ее тяжелом психологическом состоянии. Сегодня, 4 августа, спортсменка сдала положительный тест на коронавирус и снялась с турнира.

«Да, мы общались с ней. Психологическое состояние тяжелое, мы готовились к Олимпиаде два года», — цитирует Юдина ТАСС.

Чернышова должна была выступить 5 августа. Теперь каратистке необходимо провести две недели на изоляции.