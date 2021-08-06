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Японский каратист Рио Киюна выиграл золото Олимпиады в Токио

14:50
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Японский каратист Рио Киюна выиграл золото Олимпиады в Токио в дисциплине «ката». Второе место занял испанец Дамиан Кинтеро.

Два третьих места заняли американец Ариэль Торрес Гутьеррес и турок Али Софуоглу.

Каратэ ката

Токио (Япония)

Мужчины

Финал

1. Рио Киюна (Япония)

2. Дамиан Кинтеро (Испания)

3. Ариэль Торрес Гутьеррес (США)

3. Али Софуоглу (Турция)

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