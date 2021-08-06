Японский каратист Рио Киюна выиграл золото Олимпиады в Токио
14:50
Японский каратист Рио Киюна выиграл золото Олимпиады в Токио в дисциплине «ката». Второе место занял испанец Дамиан Кинтеро.
Два третьих места заняли американец Ариэль Торрес Гутьеррес и турок Али Софуоглу.
Каратэ ката
Токио (Япония)
Мужчины
Финал
1. Рио Киюна (Япония)
2. Дамиан Кинтеро (Испания)
3. Ариэль Торрес Гутьеррес (США)
3. Али Софуоглу (Турция)
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