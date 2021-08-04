Российские атлеты, летевшие с заразившейся коронавирусом Чернышевой, не контактировали с ней
10:08
Летевшие со сдавшей положительный тест на коронавирус каратисткой Анной Чернышевой российские спортсмены не будут изолированы, сообщил врач олимпийской команды России Андрей Жолинский.
В среду стало известно, что Чернышева сдала положительный тест на коронавирус.
«Рассадка в самолете производится таким образом, что спортсмены из других федераций практически не пересекаются друг с другом, — сказал Жолинский ТАСС. — Самолет был полупустой, это позволило рассадить всех на безопасной дистанции. Все лица, которые были бы контактные, тоже были бы изолированы. Но контактных и других зараженных на этом борту не выявлено, угрозы снятия других спортсменов нет».
Олимпийский турнир по каратэ среди женщин стартует 5 августа.
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