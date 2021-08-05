Испанка Санчес стала первой в истории олимпийской чемпионкой по карате

Испанка Сандра Санчес стала первой в истории олимпийской чемпионкой по карате.

В финальной схватке на Олимпиаде в Токио она победила японку Киеу Симидзу в дисциплине «ката», набрав 28,06 балла.

Бронзовые медали завоевали Лау Грейс из Гонконга и итальянка Вивиана Боттаро.

Напомним, что карате впервые представлено в программе Олимпийских игр.