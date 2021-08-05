Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Карате
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Карате

Испанка Санчес стала первой в истории олимпийской чемпионкой по карате

14:22

Испанка Сандра Санчес стала первой в истории олимпийской чемпионкой по карате.

В финальной схватке на Олимпиаде в Токио она победила японку Киеу Симидзу в дисциплине «ката», набрав 28,06 балла.

Бронзовые медали завоевали Лау Грейс из Гонконга и итальянка Вивиана Боттаро.

Напомним, что карате впервые представлено в программе Олимпийских игр.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — снова пятая
Россиянин Угуев завоевал золото в вольной борьбе на Олимпиаде в Токио
«Сказал Кормье: «Деньги в общак кинь!» Хабиб — о споре с DC, российских борцах на Олимпиаде и Михайне Лопесе
Что творит этот дагестанец! Заур Угуев чудесным образом выиграл две схватки и вышел в финал
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд