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Заразившаяся каратистка Чернышева пробудет на карантине в Токио две недели

11:00
Анна Чернышева. Фото rus.team.
Анна Чернышева. Фото rus.team.
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Российская каратистка Анна Чернышева проведет две недели на карантине в Токио. Ранее стало известно о положительном тесте спортсменки на коронавирус.

«Взяли дополнительный тест, он был положительным. Ее отправили на изоляцию. Она пробудет на карантине, предположительно, две недели. Симптомов нет, тогда бы забрали в больницу», — цитирует Андрея Конокотина ТАСС.

19-летняя каратистка должна была начать выступление на Олимпиаде 5 августа. Чернышева была заявлена в весовой категории до 55 кг.

Олимпийские игры в Японии завершатся 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12054345

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Виктория Кравченко все материалы автора

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