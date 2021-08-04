Заразившаяся каратистка Чернышева пробудет на карантине в Токио две недели
11:00
Российская каратистка Анна Чернышева проведет две недели на карантине в Токио. Ранее стало известно о положительном тесте спортсменки на коронавирус.
«Взяли дополнительный тест, он был положительным. Ее отправили на изоляцию. Она пробудет на карантине, предположительно, две недели. Симптомов нет, тогда бы забрали в больницу», — цитирует Андрея Конокотина ТАСС.
19-летняя каратистка должна была начать выступление на Олимпиаде 5 августа. Чернышева была заявлена в весовой категории до 55 кг.
Олимпийские игры в Японии завершатся 8 августа.
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