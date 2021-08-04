Заразившаяся каратистка Чернышева пробудет на карантине в Токио две недели

Российская каратистка Анна Чернышева проведет две недели на карантине в Токио. Ранее стало известно о положительном тесте спортсменки на коронавирус.

«Взяли дополнительный тест, он был положительным. Ее отправили на изоляцию. Она пробудет на карантине, предположительно, две недели. Симптомов нет, тогда бы забрали в больницу», — цитирует Андрея Конокотина ТАСС.

19-летняя каратистка должна была начать выступление на Олимпиаде 5 августа. Чернышева была заявлена в весовой категории до 55 кг.

Олимпийские игры в Японии завершатся 8 августа.