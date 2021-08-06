Итальянский каратист Луиджи Буса выиграл золото Игр в Токио

Каратист Луиджи Буса из Италии выиграл золотую медаль в категории до 75 кг на Олимпиаде в Токио.

В финале он победил Рафаэля Агаева из Азербайджана.

Бронзовыми призерами стали Кароли Харспатаки из Венгрии и Станислав Оруна из Украины.

Карате

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 75 кг

1/2 финала

Кароли Харспатаки (Венгрия) — Рафаэль Агаев (Азербайджан) — 0:7

Луиджи Буса (Италия) — Станислав Оруна (Украина) — 3:0

Финал

Рафаэль Агаев (Азербайджан) — Луиджи Буса (Италия) — 0:1