Итальянский каратист Луиджи Буса выиграл золото Игр в Токио
16:18
Каратист Луиджи Буса из Италии выиграл золотую медаль в категории до 75 кг на Олимпиаде в Токио.
В финале он победил Рафаэля Агаева из Азербайджана.
Бронзовыми призерами стали Кароли Харспатаки из Венгрии и Станислав Оруна из Украины.
Карате
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 75 кг
1/2 финала
Кароли Харспатаки (Венгрия) — Рафаэль Агаев (Азербайджан) — 0:7
Луиджи Буса (Италия) — Станислав Оруна (Украина) — 3:0
Финал
Рафаэль Агаев (Азербайджан) — Луиджи Буса (Италия) — 0:1
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