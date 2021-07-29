Победил рак, а теперь выиграл бронзу Олимпиады. История дзюдоиста-танцора

Это уже его вторые Игры.

Жорже Фонсека — один из самых ярких дзюдоистов в весовой категории до 100 кг. В Токио он приехал в качестве одного из фаворитов — второй номер мирового рейтинга, двукратный чемпион мира (2019, 2021). В финале ЧМ-2019 Фонсека боролся с россиянином Ниязом Ильясовым и выиграл с преимуществом в одно вазари. После схватки Жорже продемонстрировал зажигательный танец:

На Олимпиаде Фонсека снова встретился с Ниязовым — в четвертьфинале — и снова победил (вазари — 1:0). В полуфинале Жорже боролся с корейцем Чор Гу Хама. Португальский дзюдоист настраивался на поединок так, что слышал весь зал, — издавал воинственный рык во время разминки. Крикнул и когда вышел на ковер. Во время схватки Фонсека травмировал палец, что, возможно, помешало ему выиграть. В конце основного времени он попался на бросок, упал на плечо и в результате проиграл. Тем не менее Жорже не остался без медали — в матче за бронзу он технично повалил Шади Эль-Нахаса из Канады, взял балл и победил. Конечно, Фонсека ехал в Токио за золотом, но бронза — тоже классный результат. Особенно учитывая то, что сам факт его выступлений — уже успех.

В 2015 году у Жорже заболело левое колено, он поехал на обследование, и врачи обнаружили у него злокачественную опухоль. О том, через что ему пришлось пройти, Фонсека рассказал в октябре 2020 года в интервью judoinside.com.

«У меня диагностировали рак за год до Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, — отметил дзюдоист. — Это был по-настоящему плохой момент в моей жизни. До этого диагноза я чувствовал себя уверенным, был хорошо готов как физически, так и морально. А потом пришли печальные новости... Я не мог поверить, что это происходит со мной. Я все время спрашивал: «Почему я?»

Рак — непростая болезнь. Поскольку впереди были Олимпийские игры, я попросил врача вылечить меня как можно быстрее. И он удвоил дозы... Химиотерапия была очень сложной, я проходил процедуры каждые две недели. Шанс на поездку в Рио сохранялся. Я так хотел там выступить, что не собирался отказываться от своей мечты даже из-за рака (Фонсека в результате выступил на Олимпиаде-2016, где дошел до второго раунда. — Прим. «СЭ»).

Рак заставил меня ценить свое здоровье. Это худший период в моей жизни. Я был в ужасной ситуации, но теперь я на первом месте — здесь, на чемпионате мира в Токио. Вопрос «Почему я?» мучил меня, я не мог смириться с тем, что я заболел. Но врачи и другие хорошие люди, окружавшие меня, помогли осознать, что это реальность.

Помню, как ездил на обследование в онкологический центр в Лиссабоне и увидел там маленьких детей, изо всех сил борющихся с этой болезнью. Они так хотели жить полноценной жизнью... Это придало мне сил. Тем более что тогда я только-только стал отцом. Я должен был быть сильным, я должен был быть рядом со своим сыном.

Произошедшее сделало из меня того спортсмена, которым я являюсь сегодня. Те трудные моменты помогли мне стать чемпионом».