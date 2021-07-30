Иранский дзюдоист пошел против системы. Сдал чиновников, покинул страну и стал поддерживать Израиль

А еще подружился с израильским чемпионом мира. О них хотят снять сериал.

Саид Моллаи — многократный призер чемпионатов мира по дзюдо, ранее представлявший родной Иран на мировой арене. Борется в весовой категории до 81 кг. На Олимпиаде в Токио он выступал за Монголию и завоевал серебряную медаль, уступив в финале японцу Таканори Нагасе.

Это его первый большой успех с тех пор, как он покинул Иран, — после чемпионата мира-2019 в Токио. Там он дошел до полуфинала, где проиграл бельгийцу Маттиасу Кассе. Позже Моллаи рассказал председателю Международной федерации дзюдо Мариусу Визеру, что иранские чиновники приказали ему специально проиграть Кассе, чтобы избежать финальной схватки с израильтянином Саги Муки (он победил Кассе и стал чемпионом мира).

«Я не хочу больше сталкиваться с этими проблемами, — заявил он персидскому отделению «Радио Свобода». — Иран не признает государство Израиль, наши страны десятилетиями были заклятыми врагами. В последние годы в различных видах спорта было несколько случаев, когда иранский спортсмен проигрывал, чтобы не встретиться с оппонентом из Израиля. Такого быть не должно».

Федерация дзюдо Ирана была дисквалифицирована на четыре года. Моллаи, в свою очередь, отказался выступать за Иран и уехал из страны, получив политическое убежище в Германии. Некоторое время он боролся под нейтральным флагом, а 1 декабря 2019-го президент Монголии (а заодно и глава местной федерации дзюдо) предложил ему выступать за эту страну. Иранец согласился. Серебро Олимпиады-2020 он завоевал, представляя Монголию.

История, произошедшая с Моллаи на ЧМ-2019, вызвала большой резонанс в том числе и потому, что он реально сильный дзюдоист — в 2018 году он занял первое место на чемпионате мира в Баку.

В феврале 2021 года Моллаи приехал в Тель-Авив, где стал вторым на турнире «Большого шлема». После того как он признался в неспортивных и дискриминационных действиях Федерации дзюдо Ирана, его полюбили в Израиле. Полюбил Израиль и Моллаи. Серебряную медаль, выигранную в Токио, он посвятил именно израильскому народу. «Спасибо Израилю за хорошую энергию. Эта медаль посвящена вам. Я надеюсь, что израильтяне довольны этой победой», — сказал он в интервью израильскому ТВ, а затем добавил на иврите: «Тода» («Спасибо»).

Когда Моллаи впервые вышел на татами после ЧМ-2019, Муки обратился к нему в Instagram, поздравив с возвращением. Иранец поблагодарил его. Так началась их дружба.

Муки тоже выступил на Олимпиаде в Токио, однако не смог пройти дальше четвертьфинала. Конечно, это был не тот результат, на который он рассчитывал, израильтянин расстроился, но не забыл поздравить Моллаи с серебром.

«Я очень рад за Саида, — сказал он на пресс-подходе во вторник. — Я знаю, через что он прошел и как сильно этого хотел. Он мой очень близкий друг. Я счастлив, что ему удалось осуществить свою мечту. Он это заслужил, а его путь невероятно вдохновляет».

А вот израильские компании Tadmor Entertainment и MGM вдохновила история дружбы Моллаи и Муки. Теперь они собираются снять о них сериал.

Однако на Олимпиаде в Токио не обошлось без скандала, связанного с Израилем и его политическими соперниками. Сначала суданец Мохамед Абдалрасул не явился на схватку с израильтянином Тохаром Бутбула без объяснения причин. А затем алжирец Фетхи Нурин снялся с турнира, чтобы избежать поединка с Бутбулом. Он открыто заявил алжирскому ТВ, что не собирается проводить схватки со спортсменами из Израиля — «чтобы не марать руки».

27 июля директор по вопросам солидарности Международного олимпийского комитета Джеймс Маклауд на брифинге в Токио заявил, что МОК обязательно примет меры по данным случаям.

«МОК всегда обеспокоен подобными случаями и очень внимательно следит за ними, — сказал Маклауд. — Очевидно, что в случае грубых нарушений Олимпийской хартии МОК примет все необходимые меры в этом отношении. Мы рассматриваем все дела, которые доводятся до нас. Мы будем расследовать все, что нам будет предложено, — даже от третьих лиц. Будем работать с соответствующими национальными олимпийскими комитетами, а также международными федерациями, чтобы реагировать на каждый конкретный случай».

Никита Карин