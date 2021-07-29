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«Не сдержал эмоции, виноват». Российский дзюдоист выиграл бронзу и прослезился

Илья Андреев
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Сегодня, 14:20
Нияз Ильясов. Фото AFP
Нияз Ильясов. Фото AFP
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Нияз Ильясов взял реванш у одного из фаворитов турнира.

Олимпийские игры, дзюдо
Токио (Япония),мужчины (до 100 кг)
Матч за третье место
Нияз Ильясов (Россия) — Варлам Липартелиани (Грузия) — 1:0 (Вазари)

Российский дзюдоист Муса Могушков проиграл азербайджанцу Рустаму Оружову в&nbsp;1/16 турнира на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Токио.Сборная России по дзюдо проваливает Олимпиаду. Что с ней не так?

Медаль Ильясова — первая для мужской сборной России на Олимпиаде в Токио. До этого максимальным результатом была проигранная схватка за бронзу Михаила Иголникова (до 90 кг). При этом Иголников дошел до полуфинала, а вот Ильясов в 1/4-й проиграл двукратному чемпиону мира Жорхе Фонсеке из Португалии. Они уже встречались в Токио — в финале ЧМ-2019, и тогда Фонсека тоже победил.

«Он [Фонсека] меня уже достал, если честно! — сказал Ильясов журналистам после турнира. — Мы же с ним здесь еще в финале чемпионата мира боролись. На Европе я с ним боролся в третьей схватке или второй, прошел его иппоном. А тут не смог найти к нему ключ, никак не мог подобраться».

Ильясов пробился к схватке за бронзу через утешительный раунд, где выиграл у немца Карла-Ричарда Фрея.

«Спасибо тренерам, которые настроили меня, — отметил Ильясов. — Объяснили, что нужно собраться на две схватки, потерпеть. Сам бы настроиться не смог. Это благодаря Хасанби Таову. Моя медаль — первая у мужской сборной? Все ребята были готовы на 100 процентов. Просто так сложилось. То, что у команды не было медалей, давило. Хотя, может, и наоборот — придало сил».

За медаль же россиянин боролся с первым номером мирового рейтинга, серебряным призером ОИ-2016 грузином Варламом Липартелиани. Итог: победа с преимуществом в один вазари. Когда схватка закончилась, Ильясов прослезился.

«Не сдержал немного эмоций, виноват, — сказал бронзовый призер Олимпиады в Токио. — Тяжелый день был психологически, и я немного не удержался. Плюс за три месяца до этого я проиграл Варламу за выход в финал чемпионата Европы. Это была достаточно принципиальная схватка лично для меня. Хорошо, что все так сложилось».

Мадина Таймазова не&nbsp;может сдержать слез после победы в&nbsp;поединке за&nbsp;бронзу.Героическое выступление российской дзюдоистки. Прошла через два триллера, боролась до отключки, взяла бронзу

После турнира Ильясов выглядел так, будто дрался на ММА-шоу, а не боролся на Олимпиаде, — синяки, подбитая бровь. «Сегодня меня хорошо потрепали, — отметил он. — В первой схватке соперник секунд тридцать делал удушающий, у меня уже стало кровить. А откуда рассечение — даже и не знаю. Наверное, о чью-то голову ударился».

Ильясов родом из Батайска (Ростовская область). По национальности он — турок-месхетинец. «Кажется, уже был один турок-месхетинец, выигравший медаль на Олимпиаде, за Азербайджан выступал, — уточнил дзюдоист. — Но я горжусь тем, что я — первый турок-месхетинец, который принес медаль для нашей страны».

В дзюдо осталось разыграть еще три комплекта медалей. У женщин — в весе свыше 78 кг (без участия России), у мужчин — в весе свыше 100 кг (Россию представит Тамерлан Башаев), а еще пройдет турнир смешанных команд.

По сравнению с Олимпиадой в Рио-де-Жанейро в Токио у российских дзюдоистов на медаль меньше. Однако тогда это были два золота и бронза, а сейчас — две бронзы (другую в среду выиграла Мадина Таймазова). Теоретически результат Рио можно превзойти, но сделать это будет крайне сложно — например, фаворит турнира среди тяжей Тедди Ринер за 14-летнюю карьеру на высоком уровне проиграл лишь три схватки.

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события