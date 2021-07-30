Повалил гору. Российский тяжеловес сенсационно победил великого чемпиона

25-летний Тамерлан Башаев удивил весь мир.

Попадание Башаева в основной состав вызвало жаркие споры в комментариях — насчет того, почему на Олимпиаде выступит он, а не Инал Тасоев. Действительно, Тасов в апреле выиграл чемпионат Европы — и очень уверенно. Однако и Башаев в последнее время выступает сильно. На чемпионате мира Тамерлан стал вторым (да, там участвовали не все сильнейшие, и все же медаль ЧМ — это очень серьезно), выиграл два турнира Большого шлема. Он заслуживал выступления на Олимпийских играх. И в Токио Башаев доказал, что тренерский штаб не ошибся, сделав на него ставку.

Тамерлану не повезло с сеткой. Сенегалец Мбагник Ндиайе, которого чеченец победил в 1/8 финала иппоном, конечно, далеко не топ. Однако в четвертьфинале в соперники Башаеву достался великий Тедди Ринер.

Главные титулы Ринера:

— 2-кратный олимпийский чемпион (2012, 2016), бронзовый призер Олимпиады-2008;

— 11-кратный чемпион мира;

— 5-кратный чемпион Европы.

До этого дня Тедди за всю карьеру проиграл лишь три схватки — узбеку Абдулло Тангриеву в полуфинале ОИ-2008, а также японцам Дайки Камикаве в финале ЧМ-2010 и Кокоро Кагеуре в третьем раунде турнира Большого шлема в феврале 2020 года. Между поединками с Камикавой и Кагеуре французский дзюдоист выиграл 154 схватки подряд. В Токио он приехал за третьим олимпийским золотом. Ринер не скрывал, что для него очень важно повторить рекорд японца Тадахиро Номуры, который был первым в Атланте-1996, Сиднее-2000 и Афинах-2004 в весовой категории до 60 кг. И нельзя не отметить габариты Тедди. Рост — 205 см, вес — под 140 кг (на взвешивании он показал 139,2 кг, Башаев — 128 кг). Просто гигант. При этом, несмотря на огромный опыт, Ринер не возрастной борец для тяжелого веса — ему всего-то 32.

В мировом рейтинге Ринер занимает лишь 16-е место. Но связано это с тем, что он редко выступает. Башаев же — первый номер рейтинга, но, конечно, он был полным андердогом.

В основное время Тамерлан получил два сидо (мелкое нарушение в дзюдо). Третье сидо приводит к автоматическому поражению иппоном, так что российский дзюдоист висел на волоске, все же Ринер — это не только огромная сила, но и ловкость, грамотная стратегия, дзюдоисткая хитрость.

Поединок перешел в дополнительное время, которое продлилось всего-то 29 секунд. Тамерлану удался контрприем: прошел вниз, вынудив Ринера оказаться в неудобной позиции, а потом толкнул. Это сложно назвать броском, это был толчок, что, впрочем, не имеет никакого значения. Главное, что великий Тедди упал на бок, после чего Башаеву засчитали вазари.

За выход в финал Тамерлан будет бороться с грузином Гурамом Тушишвили, чемпионом мира 2018 года.