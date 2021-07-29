По прозвищу Медвежонок Тедди. Французский гигант приехал в Токио за третьим золотом

Великий Тедди Ринер.

Ринер 11 раз выиграл чемпионат мира (там потерпел лишь одно поражение — в финале 2010 года), пять раз — чемпионат Европы, а главное — взял два олимпийских золота (2012, 2016). Золота могло быть и три, но в 2008-м он неожиданно уступил в полуфинале узбеку Абдулло Тангриеву — пришлось довольствоваться бронзой. Третье золото Ринер намерен заполучить в Токио.

В мировом рейтинге Тедди занимает лишь 16-е место, но это связано с тем, что он редко участвует в турнирах — выборочно. В феврале 2020-го Ринер потерпел первое поражение с ЧМ-2010 — от японца Кокоро Кагеуре. Этот проигрыш прервал его 154-матчевую победную серию и стал лишь третьим за всю карьеру. Но все равно французский дзюдоист — однозначный фаворит Игр. На своем последнем турнире — Мастерсе в Дохе в январе 2021-го — Тедди выиграл пять схваток и все разными приемами.

«Каждый день я мотивирован быть лучшим бойцом и завоевывать все больше титулов, — цитирует Ринера Men's Journal. — Я все еще молод, и в будущем меня ждет еще больше побед».

Действительно, Тедди всего-то 32 года — совсем немного для тяжелого веса. Так что Олимпиада в Токио наверняка будет для него не последней. Тем более, следующие Игры — 2024 года — пройдут в Париже.

Тедди родился в Гваделупе, но вырос в Париже — его семья переехала в столицу Франции, когда он был еще совсем маленьким. Родители отдали его в спортивный клуб «Аквабульвар», где было много спортивных секций. Ринер занимался различными игровыми видами спорта, но в результате выбрал дзюдо. «Футбол — это команда, — сказал он в интервью BBC перед Олимпиадой-2012. — Если команда плохая, я проигрываю. А я не люблю проигрывать. Поэтому я предпочел дзюдо. Это индивидуальный вид спорта — это я и только я».

Рост Ринера — 205 см, вес — 140 кг. Но габариты — далеко не единственное преимущество Ринера. Свои успехи Тедди связывает, прежде всего, с ловкостью, которую, по его словам, он развил благодаря спринтам и упражнениям с собственным весом. «В тяжелом весе немного таких борцов, которые бегают спринты по холмам — как я, — рассказывает Ринер. — Для парней моих габаритов спринты особенно важны, так как это заставляет кардио быть превосходным, а ваш ум — активным и выносливым. Умственная выносливость очень важна в таких видах спорта, как мой. Благодаря спринтам на открытом воздухе мое тело способно выдерживать все большие и большие нагрузки во время спаррингов».

Тедди самый титулованный дзюдоист-тяжеловес в истории. Также Олимпиаду дважды выигрывал другой представитель Франции — Давид Дуйе (1996, 2002 + бронза на ОИ-1992). Но у Дуйе пять побед на чемпионатах мира, а не 11. А вот самым титулованным дзюдоистом вообще Ринера пока назвать нельзя, все же у японца Тадахиро Номуры три олимпийских золота (1996, 2000, 2004 — в весе до 60 кг). Да, Номура лишь раз стал первым на ЧМ, но все же в дзюдо нет ничего важнее Олимпиады. В этом плане Игры в Токио особенно важны для Ринера — чтобы победить и без вопросов стать лучшим из лучших.

— Мне даже интересно, есть ли еще кто-нибудь в Токио 2020 (среди дзюдоистов), кто участвовал в Олимпийских играх в Пекине? Но все же я не старик в этой команде, — сказал Ринер накануне старта ОИ в интервью пресс-службе МОК. — Знаете, когда вы любите свой спорт и хотите достичь великих результатов, вас не волнует возраст. Ты просто делаешь то, что любишь. Вот как я вижу спорт.

После Рио я поставил перед собой новые задачи. Я не раз говорил о том, что завоевание третьей золотой олимпийской медали многое значит для меня. Я должен приложить максимум усилий для выполнения этой задачи. О третьем золоте я часто думаю, но должен быть осторожен. Установление рекорда — не приоритет. Но в случае победы я найду время, чтобы увидеться с ним (Тадахиро Номурой) и сказать ему, насколько это ценно.

— Вы говорили с ним о рекорде?

— Да, очень много! Он не может перестать смеяться надо мной.

— Вы бы ответили тем же, если бы выиграли?

— Я не хочу ставить телегу впереди лошади, но, если я выиграю, он услышит обо мне (смеется). Требуется колоссальный труд, чтобы хотя бы раз стать олимпийским чемпионом... Буду наслаждаться, если повторю этот рекорд!

— Изменилось ли ваше отношение к Олимпийским играм со временем?

— Вы всегда испытываете одну и ту же радость. Если вы однажды побывали на Олимпийских играх, вы хотите испытать это снова. Независимо от того, каким видом спорта вы занимаетесь — нет ничего лучше Олимпийских игр.

Соревнования в категории +100 кг пройдут 30 июля в культовом для дзюдо месте — дворце спорта «Ниппон Будокан», где в 1964-м состоялся первый олимпийский дзюдоистский турнир.