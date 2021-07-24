Дзюдоист Такато принес Японии первое золото на домашней Олимпиаде
13:59
Японский дзюдоист Наохиса Такато победил Ян Юн Вэя из Тайваня в финале турнира по дзюдо в категории до 60 кг на Олимпиаде в Токио.
Такато принес Японии первое золото на домашних Играх.
Бронзовые медали завоевали француз Лука Мхеидзе и представитель Казахстана Елдос Сметов.
Дзюдо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
до 60 кг
Финал
Ян Юн Вэй (Тайвань) — Наохиса Такато (Япония) — 0:1
Матч за 3-е место
Ким Вон Чин (Корея) — Лука Мхеидзе (Франция) — 0:1
Торнике Тсакадоя (Нидерланды) — Елдос Сметов (Казахстан) — 0:1
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