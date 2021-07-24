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Дзюдоист Такато принес Японии первое золото на домашней Олимпиаде

13:59
Наохиса Такато (слева). Фото AFP
Наохиса Такато (слева). Фото AFP
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Японский дзюдоист Наохиса Такато победил Ян Юн Вэя из Тайваня в финале турнира по дзюдо в категории до 60 кг на Олимпиаде в Токио.

Такато принес Японии первое золото на домашних Играх.

Бронзовые медали завоевали француз Лука Мхеидзе и представитель Казахстана Елдос Сметов.

Дзюдо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

до 60 кг

Финал

Ян Юн Вэй (Тайвань) — Наохиса Такато (Япония) — 0:1

Матч за 3-е место

Ким Вон Чин (Корея) — Лука Мхеидзе (Франция) — 0:1

Торнике Тсакадоя (Нидерланды) — Елдос Сметов (Казахстан) — 0:1

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Иван Торопцев все материалы автора

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