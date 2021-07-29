Тень Трефилова и злость Вяхиревой. Колонка Казакова про гандбол

Авторская колонка известного комментатора

Гандбольная сборная улетала в Токио одним из трех основных фаворитов Игр.

Букмекеры ставили на победу Норвегии (обоснованный прогноз, учитывая недавнюю победу в Лиге чемпионов базового для этой сборной клуба «Вайперс», собравшего под Олимпиаду всех лучших игроков страны), потом в их котировках шли Франция и Россия. Повторить в игровых видах спорта предыдущий триумф — задача архисложная. Да, золото Рио автоматически делало россиянок претендентами на победу (тем более что половина того состава осталась в команде). Но старт в Японии получился неудачным — всего одно очко в двух матчах, блеклая игра и решительное заявление президента федерации Сергея Шишкарева о мерах, которые будут приняты после случившегося.

Матч с Венгрией был определяющим. В то, что Россия может не выиграть, поверить было сложно. Вопрос был в другом — появится ли наконец на площадке команда?

История управления коллективом на крупных турнирах — одна из самых интересных в спорте. Слишком много вводных, слишком мало информации, уходящей во внешний мир — позволяющей понять, что и почему не так. Сборная Франции, действующий чемпион мира по футболу, сыграла ниже критики на Евро-2020 — но единой причины, позволяющей болельщикам понять, что именно произошло, нет. Возвращение в состав Карима Бензема повлекло за собой конфликты в коллективе, и «Трехцветные» перестали быть одним целым. Но можно ли было решить эту проблему загодя, можно ли было тренерам сделать по ходу Евро что-то, что позволило бы сделать команду монолитом, — этот вопрос ответа не имеет.

Потому что легких решений нет. Особенно когда в дефиците времени что-то пошло не так.

У нашей гандбольной сборной тоже поначалу все пошло не так. Не было единой игры, не было характера, и что самое неприятное — не было игры индивидуально. Притом что почти каждый игрок основного состава сборной — в числе лучших в мире на своей позиции, если не лучший.

Однако стартовые матчи обернулись провалом. А из чемпионок Рио на своем уровне в них сыграла только вратарь Виктория Калинина. Все остальные, включая капитана Дарью Дмитриеву и Анну Вяхиреву (лучшего игрока бразильской Олимпиады), против Бразилии и Швеции провалились.

И это был неприятный сюрприз. Особенно если учесть небольшой турнирный опыт Алексея Алексеева в роли главного тренера. Как ни крути, тень Евгения Трефилова нависает над ним и сборной — и очень резкое интервью последнего по горячим следам поражения от шведок выглядело не вполне этично. Учитывая, что при Евгении Васильевиче сборная проигрывала крупнее — Бразилии и Норвегии на чемпионатах мира, в 16 и 17 голов соответственно.

Что еще смущало в этих первых матчах? Если говорить без эмоций.

Ощущение, что игроки попытались быть тренерами на площадке сами. Отсутствие тех самых индивидуальных действий — обводок, прежде всего. Было много потерь, невынужденных. Слабая игра в защите. И отсутствие лидера или лидеров. Казалось, игроки увлеклись тактикой — от себя, придумывая ее по ходу матча. Что встречается в гандболе нечасто и успеха, как правило, не приносит.

И матч с Венгрией — за которым следуют игры с Францией и Испанией — должен был либо подвести черту под этой авантюрой, либо окончательно поставить крест на надеждах на успешное выступление в Рио сборной, представляющий тот игровой вид спорта, где у России два олимпийских золота (всего их три, еще одно взяли волейболисты).

Получилось. Выиграли, но дело не только в этом.

Впервые в Токио гандбольная сборная была командой на площадке. Никто не тянул на себя одеяло. Впервые пошла индивидуальная игра. Впервые девушки не придумывали велосипед, а играли на своих позициях, и так, как от них ждали. Дмитриева, играя на задней линии, из 8 бросков реализовала 7. Великолепно сыграла Влада Бобровникова — чей спич про футбольную сборную теперь проецируют на нее саму и других гандболисток.

При этом команда не так хорошо сыграла в обороне: 17 пропущенных мячей за тайм — это много. Но есть и другая проблема.

Вяхирева, которую давно и заслуженно называют лучшей гандболисткой мира, не играет пока так, как может. Заметно, что ее саму это злит, — отсюда и удаления, и несвойственные ошибки. Как только она заиграет в свою силу, сборная будет выглядеть иначе. Очевидно, как это нужно сейчас команде.

Удивительно, что мало пока играет Екатерина Ильина — лучший игрок минувшего сезона в России. Ее придерживают, выпуская на пенальти. Но зачем придерживают, понять сложно.

Впереди Франция и Испания, которые тоже на нервах. Им тоже надо побеждать — и с ними будут битвы. Опять же, где многое решится за счет индивидуальной игры, личных качеств.

После победы над Венгрией действующего олимпийского чемпиона, нашу гандбольную сборную, чуть отпустило. Главное, чтобы не расслабились, сохранили эмоции в себе.

Надо играть. Просто играть, не придумывая лишнего. Завестись.

Так, как могут.

Тогда эту сборную будет сложно остановить.