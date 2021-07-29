Легендарный тренер дал очередное интервью, которое можно разрывать на цитаты

Олимпийские игры. Гандбол

Женщины. Групповой раунд. Группа B

Венгрия — Россия — 31:38 (17:22)

Россия победила Венгрию в важнейшем матче группового этапа — 38:31. Главным болельщиком сборной был Евгений Трефилов. Кричал так, что тренеров обеих сборных не было слышно. К нему подходили японские волонтеры с листочком, на котором изображен перечеркнутый кричащий человечек.

— Все понял, — сказал Трефилов. Сел на трибуну. Хватило его на 16 секунд. Японец, который не успел далеко отойти, даже не стал возвращаться. Понял, что бесполезно.

— Ваша критика после прошлого матча подействовала?

— Да не прав я был. Я не сижу там. — Трефилов кивнул на тренерскую скамейку.

Против Франции к девчонкам должен прийти Пегас

— В интервью норвежцам вы сказали, что хотите быть тренером.

— Мало ли что я хочу. Может быть, я хочу стать летчиком. А уже не тяну! Поговорка такая есть: хотеть не вредно.

— Вы перестали тренировать из-за проблем со здоровьем, но сейчас, с трибуны, переживаете не меньше. А в чем разница?

— У индейцев как дом называется?

— Вигвам.

— Вот — фиг вам! Не, ребят. Я хочу. Но жизнь есть жизнь. Запрещают. Хотя, знаете, мне легче там. — Трефилов снова посмотрел на тренерскую скамейку. — Поля, зря пошла на перехват! — переключился Евгений Васильевич на проходящую мимо Ведехину.

— Против Франции к девчонкам должен прийти этот... как его там... Пегас, — вернулся к нам триумфатор Рио. — Ну, конь... Или кто приходит, когда стихи пишешь?

— Муза?

— Точно! Запутали вы меня совсем. Хотя — кому муза придет, а кому и Пегас. Я надеюсь, что в сборной после этой победы будет не такая тягостная обстановка. После двух поражений было не до смеха.

Отношения с Алексеевым прекрасные

— Не представляю, чтобы вы, будучи тренером, позволили кому-либо перекрикивать вас.

— Я после игры такому все бы быстро объяснил, — подмигнул Трефилов.

— Как у вас сейчас с Алексеевым?

— Он живет в Олимпийской деревне, я — за семь километров от нее. Отношения прекрасные!

— Он не обиделся на ваши слова?

— А дальше что? Я же не обижался, когда меня после Лондона поставили в позу пловца — и как дали. За что обижаться? Все решает результат.

— Перед матчами участвуете в установках в онлайне?

— Перед матчами иногда читаю, что пишут болельщики. Мне присылают. Некоторые идиоты говорят, что я, зная состояние команды, просто сбежал из нее. Да как такое в голову может прийти?!

— Наша сборная играет здесь через день. Что делаете в Токио?

— Хожу мужчин смотреть. Надо изучать то, что впереди. А мужчины — всегда впереди. Надо учиться! Мы много чего сейчас не можем. Так зачем этого стесняться? Не надо. Тенденция такая: гандбол сейчас очень силовой. Бросают так, что ворота подпрыгивают.

Мне интересно. Вот Египет заиграл. Бразилия поменялась. С удовольствием смотрю на Корею — у них вообще другой гандбол. Учиться надо у всех!