«Я хочу вернуться. Запрещают...» Трефилов — о мечтах
Олимпийские игры. Гандбол
Женщины. Групповой раунд. Группа B
Венгрия — Россия — 31:38 (17:22)
Россия победила Венгрию в важнейшем матче группового этапа — 38:31. Главным болельщиком сборной был Евгений Трефилов. Кричал так, что тренеров обеих сборных не было слышно. К нему подходили японские волонтеры с листочком, на котором изображен перечеркнутый кричащий человечек.
— Все понял, — сказал Трефилов. Сел на трибуну. Хватило его на 16 секунд. Японец, который не успел далеко отойти, даже не стал возвращаться. Понял, что бесполезно.
— Ваша критика после прошлого матча подействовала?
— Да не прав я был. Я не сижу там. — Трефилов кивнул на тренерскую скамейку.
Против Франции к девчонкам должен прийти Пегас
— В интервью норвежцам вы сказали, что хотите быть тренером.
— Мало ли что я хочу. Может быть, я хочу стать летчиком. А уже не тяну! Поговорка такая есть: хотеть не вредно.
— Вы перестали тренировать из-за проблем со здоровьем, но сейчас, с трибуны, переживаете не меньше. А в чем разница?
— У индейцев как дом называется?
— Вигвам.
— Вот — фиг вам! Не, ребят. Я хочу. Но жизнь есть жизнь. Запрещают. Хотя, знаете, мне легче там. — Трефилов снова посмотрел на тренерскую скамейку. — Поля, зря пошла на перехват! — переключился Евгений Васильевич на проходящую мимо Ведехину.
— Против Франции к девчонкам должен прийти этот... как его там... Пегас, — вернулся к нам триумфатор Рио. — Ну, конь... Или кто приходит, когда стихи пишешь?
— Муза?
— Точно! Запутали вы меня совсем. Хотя — кому муза придет, а кому и Пегас. Я надеюсь, что в сборной после этой победы будет не такая тягостная обстановка. После двух поражений было не до смеха.
Отношения с Алексеевым прекрасные
— Не представляю, чтобы вы, будучи тренером, позволили кому-либо перекрикивать вас.
— Я после игры такому все бы быстро объяснил, — подмигнул Трефилов.
— Как у вас сейчас с Алексеевым?
— Он живет в Олимпийской деревне, я — за семь километров от нее. Отношения прекрасные!
— Он не обиделся на ваши слова?
— А дальше что? Я же не обижался, когда меня после Лондона поставили в позу пловца — и как дали. За что обижаться? Все решает результат.
— Перед матчами участвуете в установках в онлайне?
— Перед матчами иногда читаю, что пишут болельщики. Мне присылают. Некоторые идиоты говорят, что я, зная состояние команды, просто сбежал из нее. Да как такое в голову может прийти?!
— Наша сборная играет здесь через день. Что делаете в Токио?
— Хожу мужчин смотреть. Надо изучать то, что впереди. А мужчины — всегда впереди. Надо учиться! Мы много чего сейчас не можем. Так зачем этого стесняться? Не надо. Тенденция такая: гандбол сейчас очень силовой. Бросают так, что ворота подпрыгивают.
Мне интересно. Вот Египет заиграл. Бразилия поменялась. С удовольствием смотрю на Корею — у них вообще другой гандбол. Учиться надо у всех!
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