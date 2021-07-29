Трефилов устроил спектакль на игре. Кричал так, что к нему подходили волонтеры!

А наша сборная одержала первую победу на турнире

Олимпийские игры-2020. Гандбол

Женщины. Групповой турнир

Россия — Венгрия — 38:31 (22:17)

Голы: Дмитриева — 7, Ильина — 6.

После двух стартовых туров дела России и Венгрии в турнирной таблице были неважными. Наши — пятые, соперницы — шестые. А в плей-офф выходит только четыре команды. Было понятно: кто проигрывает в очном поединке, тот может паковать вещи.

Наши домой явно не собирались. Болезненный разгром от шведок не прошел бесследно. В команде был проведен серьезный разбор полетов. С заявлением на официальном сайте федерации выступил даже президент российского гандбола Сергей Шишкарев. Собирались между собой девчонки.

Что из всего этого сработало — непонятно. Но игра с неуступчивой Венгрией у России получилась. Заметно выросла эффективность атаки. И, самое главное, после этого матча уже точно никого в сборной нельзя обвинить в отсутствии желания.

Эта сборная — его жизнь

Самым заметным персонажем на арене был... Евгений Трефилов. В Токио он попал по линии Международной федерации гандбола (IHF). Все «международники» спокойно сидят на специально выделенной комфортной трибуне. Но просто смотреть за развитием событий, когда играет сборная России, — выше его сил.

Сначала Васильич спускается максимально близко к площадке. Потом начинает тихо подсказывать. А спустя пару минут кричит так, что никого больше на арене не слышно. Ни Алексея Алексеева, ни венгерского тренера.

— Бобер, отходи на девять!

— Тоня, жестче!

— Бросай уже! Ах ты ж!

— Я тебе что сказал?! Закрывай линию!

Все это смотрится комично, потому что с другой стороны трибун игру ведет Алексеев — главный тренер этой сборной.

Каково девчонкам в такой ситуации, сложно представить. Но если вы думаете, что они игнорируют указания Трефилова, то сильно заблуждаетесь. Антонина Скоробогатченко во время пауз перебрасывалась с ним некоторыми фразами, выслушивала. Да и остальные уже настолько привыкли к этому голосу, что команды выполняют рефлекторно.

В какой-то момент к Евгению Васильевичу подошел японский волонтер. С листочком, на котором был нарисован перечеркнутый кричащий человечек.

— Все, понял, — улыбнулся ему в ответ Трефилов и сел на кресло. Из-за ковидных правил громко на этой Олимпиаде себя нельзя вести никому. Какая связь между одним и другим — непонятно. Но это уже другая история.

Я засек. Его хватило на 16 секунд. Первая же потеря россиянок привела к тому, что тренер (не по официальному статусу, но по жизни — так точно) вскочил с места и снова начал солировать. Больше Евгений Васильевич в этом матче не присел ни на секунду. И это при том, что команда стабильно вела пять-шесть мячей.

Все это явно не хорошо для Алексеева. Он вроде главный. Но, если не знающий этого человек посмотрит за игрой, то наверняка подумает, что рулит командной и выстраивает тренировочный процесс тот самый седовласый мужик, который безостановочно дает огня на противоположной от тренерской скамьи трибуне. А за результат отвечать Алексею Санычу. Да и что ему вообще делать в такой ситуации? Перекричать Трефилова, когда играет сборная России, не сможет ни один человек на свете.

Сам Евгений Васильевич, может, и рад спокойно посидеть на трибуне, да не может. Физически не может. Надо видеть его во время игр. Там такая страсть! Такая вовлеченность! Женская сборная страны по гандболу — дело всей его жизни. И он, тренер до мозга костей, не способен отстраненно наблюдать за тем, как эта команда бьется на Олимпийских играх. Засуньте его хоть в ящик — если тот будет стоять на арене — Трефилова будет слышно.

Игра с Францией — матч жизни

Как это двоетренерство скажется на выступлении наших гандболисток на главном турнире пятилетия, можно только предполагать. Но сам прецедент — очень необычный. Хотя для самой странной Олимпиады в истории, может быть, самое то. В Токио-2020 странно абсолютно все. Куда ни копни. Даже год сейчас вопреки всем рекламам в японской столице 2021-й.

Многое для женской сборной станет понятно уже в субботу, после матча с Францией. Поражение от вице-чемпионок Европы может лишить нашу команду всех шансов на выход из группы. По сути, плей-офф для нас начинается уже 31 июля.