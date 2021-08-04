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Российский ураган в Токио. Гандболистки убрали Черногорию и теперь ждут Норвегию

Владимир Иванов
Владимир Иванов
Обозреватель
Сегодня, 07:20
Токио
4 августа. Токио. Черногория — Россия — 26:32. Радость российских гандболисток после победы над Черногорией. Фото Instagram
4 августа. Токио. Черногория — Россия — 26:32. Радость российских гандболисток после победы над Черногорией. Фото Instagram
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Намечается тот же полуфинал, что и в золотом Рио!

Олимпиада-2020, гандбол
Женщины. Четвертьфинал
Россия — Черногория — 32:26 (17:15)
Самые результативные: Вяхирева — 8, Кузнецова — 5, Дмитриева и Бобровникова — по 4.

После первых двух матчей в Токио были опасения, что России может не выйти из группы. Нервная ничья с Бразилией, разгром от шведок — такого едва ли кто-то ожидал.

Но после такой пробуксовки наша сборная начала стремительно набирать обороты. Венгрия, Франция и Испания оказались биты. Причем с каждым матчем игра радовала все больше.

Теперь — новая жертва. Черногория. Балканской сборной россиянки в четвертфинале — самой опасной стадии — не оставили ни единого шанса. Даже нервничать особенно не пришлось. Для плей-офф Олимпийских игр — просто нонсенс. Тем более, для нашей, как назвал ее Евгений Трефилов, валидольной команды.

4&nbsp;августа. Токио. Черногория&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 26:32. Анна Вяхирева поздравляет с&nbsp;победой Полину Кузнецову.
3&nbsp;августа. Токио. Черногория&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 26:32.«Олимпиада — это вам не игра в ромашку». Трефилов и Шишкарев — о феерии в гандбольном четвертьфинале

Без нервов не получилось

Девушки начали матч на каких-то сумасшедших эмоциях. 4:0, 7:1!

Гениально действовала в нападении Анна Вяхирева. Пять ее первых бросков — пять голов! И все они были не с пенальти или после выходов один на один, а с игры.

Совсем уж безоблачным матч не получился. Судьи крепко придавили россиянок — 10 минут удалений только за первый тайм. При том не сказать, что играли наши грубее черногорок. В итоге к концу первой половины соперницы приблизились на расстояние всего двух мячей.

Но это оказалось их максимумом. С 22:20 Россия улетела на 28:22! Потащила Анна Седойкина, которая за несколько минут оформила пять сейвов, — а подруги по команде отблагодарили ее в нападении.

Наша атака вообще выглядела блестяще. Вяхирева, которая скромно начала этот олимпийский турнир, сейчас снова как супергерой из американских боевиков: бросается одна на пятерых — и выходит победителем!

Почти все забивали Полина Кузнецова, Дарья Дмитриева, Влада Бобровникова и Полина Ведехина. Ксения Макеева — вообще три из трех. По-прежнему безупречна на семиметровых Екатерина Ильина. Выжигала в защите Анна Сень. Вот реально, молодцы — все!

Олимпиада, онлайн 4&nbsp;августа: Анна Вяхирева.Российские гандболистки вышли в полуфинал! Ждем матч с Бразилией в волейболе и финал синхронисток. Онлайн трансляция Олимпиады 4 августа

Норвегия — это очень серьезно

Такая победа на классе настраивает на позитив. И это очень важно, потому что впереди по всем раскладам — Норвегия. Самая грозная сила в современном женском гандболе. Они выиграли Олимпиады в Пекине и Лондоне, постоянно в призах на ЧМ, стали первыми на последнем Евро. Абсолютные топы.

Другое дело, что таковыми они были и в Рио-2016. Чем все закончилось — вы помните. Здесь, в Токио-2020, норвежки очень злые. Выиграли все матчи. В трех из пяти игр группового этапа — с разницей «плюс» 12, а четвертый — «плюс» девять. Да и та рана после бразильской Олимпиады у них еще не затянулась. Они выйдут против нашей сборной сверхмотивированными.

Вот только и России есть что доказывать. У нас блестящий состав, отличный тренерский штаб, великий Евгений Трефилов на трибунах, руководство федерации, которое от и до поддерживает команду, посещая не только все игры, но и тренировки.

Это будет грандиозная и бескомпромиссная битва. Россиянки по своему менталитету любят такие куда больше, чем матчи с заведомо более слабыми соперниками.

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