Российский ураган в Токио. Гандболистки убрали Черногорию и теперь ждут Норвегию
Олимпиада-2020, гандбол
Женщины. Четвертьфинал
Россия — Черногория — 32:26 (17:15)
Самые результативные: Вяхирева — 8, Кузнецова — 5, Дмитриева и Бобровникова — по 4.
После первых двух матчей в Токио были опасения, что России может не выйти из группы. Нервная ничья с Бразилией, разгром от шведок — такого едва ли кто-то ожидал.
Но после такой пробуксовки наша сборная начала стремительно набирать обороты. Венгрия, Франция и Испания оказались биты. Причем с каждым матчем игра радовала все больше.
Теперь — новая жертва. Черногория. Балканской сборной россиянки в четвертфинале — самой опасной стадии — не оставили ни единого шанса. Даже нервничать особенно не пришлось. Для плей-офф Олимпийских игр — просто нонсенс. Тем более, для нашей, как назвал ее Евгений Трефилов, валидольной команды.
Без нервов не получилось
Девушки начали матч на каких-то сумасшедших эмоциях. 4:0, 7:1!
Гениально действовала в нападении Анна Вяхирева. Пять ее первых бросков — пять голов! И все они были не с пенальти или после выходов один на один, а с игры.
Совсем уж безоблачным матч не получился. Судьи крепко придавили россиянок — 10 минут удалений только за первый тайм. При том не сказать, что играли наши грубее черногорок. В итоге к концу первой половины соперницы приблизились на расстояние всего двух мячей.
Но это оказалось их максимумом. С 22:20 Россия улетела на 28:22! Потащила Анна Седойкина, которая за несколько минут оформила пять сейвов, — а подруги по команде отблагодарили ее в нападении.
Наша атака вообще выглядела блестяще. Вяхирева, которая скромно начала этот олимпийский турнир, сейчас снова как супергерой из американских боевиков: бросается одна на пятерых — и выходит победителем!
Почти все забивали Полина Кузнецова, Дарья Дмитриева, Влада Бобровникова и Полина Ведехина. Ксения Макеева — вообще три из трех. По-прежнему безупречна на семиметровых Екатерина Ильина. Выжигала в защите Анна Сень. Вот реально, молодцы — все!
Норвегия — это очень серьезно
Такая победа на классе настраивает на позитив. И это очень важно, потому что впереди по всем раскладам — Норвегия. Самая грозная сила в современном женском гандболе. Они выиграли Олимпиады в Пекине и Лондоне, постоянно в призах на ЧМ, стали первыми на последнем Евро. Абсолютные топы.
Другое дело, что таковыми они были и в Рио-2016. Чем все закончилось — вы помните. Здесь, в Токио-2020, норвежки очень злые. Выиграли все матчи. В трех из пяти игр группового этапа — с разницей «плюс» 12, а четвертый — «плюс» девять. Да и та рана после бразильской Олимпиады у них еще не затянулась. Они выйдут против нашей сборной сверхмотивированными.
Вот только и России есть что доказывать. У нас блестящий состав, отличный тренерский штаб, великий Евгений Трефилов на трибунах, руководство федерации, которое от и до поддерживает команду, посещая не только все игры, но и тренировки.
Это будет грандиозная и бескомпромиссная битва. Россиянки по своему менталитету любят такие куда больше, чем матчи с заведомо более слабыми соперниками.
Коротко о матче? pic.twitter.com/6XCGFdmvK0— Olympic Russia (@Olympic_Russia) August 4, 2021
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