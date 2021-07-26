Гандболистка команды ОКР Полина Кузнецова в интервью «СЭ» рассказывает о стартовых матчах Олимпиады.

Полина Кузнецова

Родилась в городе Шопоков (Киргизия).

Выступала за «Аква» (Волгоград), «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону), «Лада» (Тольятти), «Звезда» (Звенигород), «Астраханочка» (Астрахань), «Кубань» (Краснодар), «Вардар» (Скопье).

Олимпийская чемпионка 2016 года, двукратная чемпионка мира (2005, 2007). Заслуженный мастер спорта России. Признавалась лучшим левым крайним на Олимпийских играх (2016), чемпионате мира (2007) и чемпионате Европы (2012).

Первый матч команды ОКР на Олимпиаде в Токио вышел неоднозначным. С одной стороны, россиянки бодро начали и контролировали ход встречи большую часть времени. С другой стороны — провалили концовку и отдали уже практически оформленную в протоколе победу. В итоге ничья, которая вряд ли серьезно скажется на наших дальнейших турнирных перспективах, но тем не менее дает пищу для размышлений перед следующими играми. О причинах не столь удачного старта в Японии, атмосфере в Олимпийской деревне и ощущениях от музыки Петра Чайковского вместо гимна России «СЭ» поговорил с левым крайним «Ростов-Дона» и национальной сборной.

Мы контролировали ход матча с Бразилией и должны были побеждать

— Какие у вас впечатления после первой игры на Олимпиаде? Больше раздосадованы результатом либо ничья все же неплохое начало?

— Нет, конечно, все сильно расстроены. Это была точно наша игра, наша победа, мы должны были выигрывать вообще без вариантов. Но раз уж так все сложилось, пускай хоть такой результат, не проиграли. Сохранили хотя бы одно очко.

— Анализ ошибок внутри команды уже провели? Нашли причины, которые привели к такому результату?

— Конечно, мы обсуждали эти ошибки с тренерами. Каждый игрок, каждая девушка в своей голове постоянно разбирает, кто какие сделал ошибки. Я, например, постоянно вспоминаю свои промахи. Очень надеюсь, что мы все исправим к следующему матчу.

— Есть мнение, что иногда даже полезно по ходу турнира проиграть или сыграть вничью, пока в групповом раунде право на ошибку еще есть. Это позволяет уяснить для себя определенные уроки, чтобы в плей-офф уже не допускать ошибок. Там, где любая осечка уже будет фатальной.

— Может быть, и есть в этом правда. Но ошибки ведь будут всегда. Есть такие игры, которые мы обязаны выигрывать. Мы вели в счете, контролировали ход встречи и обязаны были дожать, вырвать зубами победу. Но если так думать, раз уж мы сыграли вничью, то лучше, конечно, сейчас, чем уже в финале. Хотя в финале ничьей не бывает.

— Перед Олимпиадой в федерации гандбола были разговоры, что на этих Играх на сборную России будет совсем другой настрой. Каждый хочет уколоть хотя бы раз действующего чемпиона. В стартовом матче с бразильянками вы это ощутили?

— На Россию всегда и везде особый настрой. Любая команда хочет нас обыграть, не важно, действующие мы чемпионки или нет. Не знаю почему, но всегда против России все стараются сыграть хорошо, вырвать победу. Постоянно хотят кому-то что-то доказать. Себе, наверное, в первую очередь.

— Наверняка и вас такое желание и действия соперника мотивируют играть максимально сконцентрированно?

— Да, мы обязаны и стараемся в любом случае всегда держать мотивацию, настрой. На любую игру, не важно, какой перед нами соперник.

Все представляли, какие будут условия в Токио

— Как оцените бытовые условия в Олимпийской деревне? Далеко не всем в нашей делегации они пришлись по вкусу.

— Мы сюда вообще-то приезжаем не для того, чтобы отдыхать и с комфортом жить. Все примерно заранее представляли, какие будут условия. На самом деле даже не важно, какие будут условия. Мы играем за себя, у нас есть своя цель, задача, мы должны приходить на тренировку, на игру и отдаваться по полной. Это наша работа. Да и нормальные в целом условия, ничего ужасного, но и суперкомфортными их назвать не могу. Обычные.

— Сравнивая, например, с Играми в Рио, которые также часто критиковали в плане организации, японцы лучше справляются?

— В плане организации игр и тренировок все совершенно нормально. А все эти разговоры насчет кроватей... Мне вот вообще все равно. Спится и спится. Меня больше волнует акклиматизация и результат игр. Насчет еды скажу, что в Рио было хуже. По крайней мере мне нормально, никак не мешает кухня выступать.

— Европейская кухня в столовой есть?

— Да, любая представлена. Можно выбрать по вкусу, всех подряд суши есть не заставляют.

— Коронавирусные ограничения ощущаются, чем-то мешают?

— Не особо. Нужно только маски носить, каждое утро сдавать тесты на ковид. В принципе все уже привыкли.

— Отсутствие зрителей не напрягает?

— Есть немного такое. Конечно же, мы не должны смотреть на зрителей, трибуны, но атмосфера все равно ощущается немного тренировочная. Такое состояние, будто мы играем какой-то товарищеский матч. Но это не оправдание и влиять на нас не должно.

— Атмосферу Олимпиады прочувствовали? Многие наши спортсмены общаются с представителями других сборных. Теннисисты, например, устроили сбор значков.

— Вот только разве что значками и обмениваемся. Увиделся, спросил про значок, поменялся. На этом общение заканчивается. У меня три значка — два американских и команды Индии. Меня это не особо забавляет, если честно. Да и много говорить возможности нет, время ограничено. Разве что парой фраз успела обмолвиться с девочками из сборной Черногории, а так даже с ребятами из нашей сборной не можем поговорить. Только на восстановительных процедурах встретились, пожелали им удачи. На этом все, пока не до разговоров и развлечений.

С Трефиловым после матча с Бразилией не виделись

— К разговору об акклиматизации. Возможно, она как раз и сказалась на результате первой игры? Вы ведь достаточно поздно вылетели в Японию, за пару дней до этого были в Москве.

— Не за пару дней, конечно, немного раньше, но действительно летели сразу из Москвы. Честно скажу, пока акклиматизация дается тяжело. Но я не хочу, чтобы это все выглядело как оправдание, и не хочу оправдываться. Пока что у нас действительно нет легкости, нет такого, чтобы мы летели и неслись, как нам обещали. Я надеюсь, что лучшая форма ближе к концу Олимпиады все-таки придет. Но оправданий быть не может, мы должны просто выходить, работать и отдаваться по полной.

— Время на раскачку еще есть в групповом раунде или уже со следующей игры нужно выходить с максимальной задачей?

— Нужно было так выходить с первой же игры. Без всяких раскачек начинать и выигрывать. Не должно быть такого — ой, у нас же есть время на раскачку, можно пока вполсилы сыграть. Ничего подобного нет, нужно с самого начала выходить и побеждать.

— По личным ощущениям — легкость приходит постепенно или еще нет?

— Пока что еще нет. Лично по себе сужу, может другим девочкам полегче. Но, насколько я слышала, и им пока тяжеловато в Японии.

— С Евгением Трефиловым не общались после игры с Бразилией? Он обещал перед вылетом в Японию разбирать с вами каждый матч.

— Пока что не виделись. Он приходил к нам на тренировки до матча, сегодня его не было. До игры обстоятельно поговорили, а вот уже после пока не было времени, возможности. Очень много времени уходит на трансфер между объектами, пока идешь в автобус, едешь, плюс просмотр матча внутри команды, процедуры, отдых, постирать вещи. В результате день проходит очень быстро, и времени нет.

Нужно сдерживаться, чтобы не произнести название своей страны

— Хотя бы краем глаза пробегаетесь по результатам в других видах спорта? Следите, кто как выступил, какие медали завоевал?

— Да, конечно. По крайней мере мне уведомления постоянно приходят. С девочками обсуждаем, по возможности, когда успеваем, смотрим другие команды.

— За кого персонально болеете?

— За ROC. Нет конкретных людей, за которых болеем. За всю страну, за державу.

— Кстати, говоря о статусе нашей сборной в Токио, которая сейчас официально называется командой ROC. Насколько вам комфортно выступать без флага и гимна и отличается ли в этом плане олимпийский опыт подобных игры за Россию в Рио, где санкций еще не было?

— Не скажу, что особо ощущается или давит. Во время игр и тренировок ты вообще об этом не думаешь, единственное — перед матчем не играет гимн твоей страны, нельзя его петь. Проблема только бывает, когда тебя спрашивают и очень хочется произнести название своей страны. Но нельзя, нужно себя контролировать.

— К музыке Чайковского уже привыкли?

— Пока она сыграла всего один раз и эмоций не вызывает. Звучит как новый гимн Лиги чемпионов, который никто не понял. Не поем, энергетики нет.