Если так пойдет дальше — под угрозой будет выход из группы.

Олимпиада-2020. Женщины. Групповой турнир

Россия — Швеция — 24:36 (9:15)

Первый тайм закончился для России кошмарно. 9:15. Минус шесть. Подобного не ожидал никто. Ничья с Бразилией — это ладно. Первый матч на турнире, всякое бывает. Но все мы рассчитывали на позитивную тенденцию. Тем более, что проиграны были три контрольных матча накануне Олимпиады. Не нашел архивов на этот счет, но есть ощущение, что прежде серий из пяти подряд матчей без побед прежде у женской сборной России не было никогда. Теперь — есть...

Неубедительны в защите и не феерим в атаке

Наши попытались бодро начать во втором тайме, однако шведки оказались к этому готовы. Где-то действуя жестко, где-то откровенно грубо, они своего добились. Никаким перелом не запахло. Они держали нас на расстоянии шести-семи мячей. А за 17 мин до конца и вовсе было 15:23. Даже для сумасшедшего и совершенно непредсказуемого женского гандбола это слишком. Такое отыгрывается только по большим праздникам.

Сегодня был явно не тот день. Дальше становилось только хуже и в какой-то момент разницы стала двузначной. Больше всего расстроило то, с каким смирением девушки и тренерский штаб воспринимали эту победу. Как будто это норма.

Пока наша команда неубедительна в защите и совсем не феерит в атаке. Возможно, тренерский штаб перебрал с нагрузками. Если так, то девушки должны разбегаться ближе к решающим матчам. Главное — теперь попасть туда.

Потому что сейчас с одним очком мы в самом хвосте группы. Каким-то утешением может быть то, что лидируют наши сегодняшние обидчицы. Шведки разгромили испанок, а теперь вот и нас. Они явно на самом пике уже сейчас.

Пора просыпаться

У России же впереди тяжелейшие матчи. Если Венгрия выглядит попроще (хотя и с Бразилией так казалось), то вот француженки — финалистки последнего Евро, а испанки — последнего ЧМ. Там будут рубки насмерть.

А нам ведь в идеале нужно выходить из группы не с четвертого места. Иначе — почти наверняка попадем под Норвегию в четвертьфинале. По тому, как все пока складывается, этого совсем не хочется.

Следующий матч с Венгрией, и от него будет многое зависеть. Надо просыпаться Анне Вяхиревой, нашей главной звезде. Надо собираться в защите — акция «проходный двор» должна быть закончена. Надо — чтобы вся страна увидела желание победить. И, самое главное, — надо, наконец, победить. Потому что, если команда не сделает это в предстоящей игре, все остальное уже не будет иметь никакого значения.