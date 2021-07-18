«Отомстите там за наших футболистов». Гандбольную сборную провожали в Токио даже космонавты

Действующие олимпийские чемпионки из сборной ОКР по гандболу отправились в Японию защищать титул.

В первый день новой недели до старта Олимпийских игр останется всего четыре дня, а женская сборная России по гандболу уже преодолеет 7,5 тысяч километров от Москвы до Токио и начнет подготовку к первой игре главного турнира сезона против команды Бразилии. Этот матч, учитывая разницу во времени, начнется в воскресенье 25 июля в 5 утра по Москве. Ну а пока болельщики только готовятся заводить будильники и вставать ни свет, ни заря, в прошедшую пятницу российской команде устроили в столице торжественные проводы.

Три преданных болельщика

Огромный конференц-зал легко вместил три длинных стола, поставленных буквой «П» — по краям разместились все 17 гандболисток национальной команды, а места в президиуме заняли глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, тренер чемпионского состава Рио-2016, а ныне первый вице-президент ФГР Евгений Трефилов, генеральный директор федерации Лев Воронин и главный тренер сборной Алексей Алексеев.

— Не так много команд по игровым видам спорта едет от России на эту Олимпиаду, а единственный действующий чемпион — вы, — обратился к девушкам Шишкарев. — А как известно, удержать титул сложнее, чем завоевать. До первого матча остается девять суток. Говорят, что на адаптацию нужно затратить по дню на каждый час разницы во времени. Поэтому надеюсь, что срок вполне достаточный.

Также Шишкарев сообщил, что сам получил аккредитацию на Игры и пообещал, что вместе с Трефиловым и генеральным секретарем ФГР Денисом Богомоловым составит трио преданных болельщиков сборной в Японии.

— К сожалению, у многих болельщиков сейчас не лучшее настроение после неудач в хоккее и футболе, поэтому на вас особые надежды и большая ответственность, — резюмировал Шишкарев. — Но если раньше я слышал шутки в духе «что такое гандбол», то сейчас мы точно входим в четверку по популярности в стране, и стремимся в топ-3.

Выступлением Шишкарева официальная часть не завершилась — к девушкам обратились с околоземной орбиты. Российские космонавты напомнили о победах гандболисток и пожелали им новых успехов. Также собравшимся показали нарезку красивых моментов с весеннего отборочного турнира.

А затем небольшой бенефис привычно устроил Трефилов. Именитый специалист уже пару лет как перешел с тренерской работы на административную, но в Токио поедет и будет внимательно следить за матчами как россиянок, так и их соперниц. Фирменное чувство юмора — при нем.

— Я в карты не играю, с тех пор как сын родился, а это с 80-х, — осадил Трефилов журналиста, поинтересовавшегося, готов ли Король Треф превратиться в Джокера. — Тайное оружие команде на Играх ни к чему, у них есть тренер, он и папа, и мама, и царь, и бог. Я буду где-то там за забором, поэтому вы, девушки, будете с главным тренером один на один. Играйте, никого не бойтесь. Главное — сохранить командный дух. Мне бы хотелось, чтоб команда была как единый кулак. Отбросьте все ссоры, обиды, это мусор. Олимпиада — самый главный турнир. А я буду смотреть, как тренер, в оба глаза, никуда вы от меня не денетесь!

Порвите всех!

Конечно, журналисты не могли не уточнить у Шишкарева, в каком же точно качестве будет смотреть матчи Трефилов. И глава федерации заверил — ни о каком давлении на главного тренера речь не идет. Все решения принимает Алексеев. Но Евгений Васильевич, конечно, будет смотреть и советовать.

— Мы купили два самых больших ноутбука, каких только возможно, — сказал Шишкарев команде, причем для девушек это стало сюрпризом. — Так что минимум раз в день будете нас слышать и видеть.

Многих интересовало, чем гандболистки будут заниматься в свободное от игр и тренировок время, ведь спортсмены в Токио будут жить в режиме «пузыря». Анна Сень рассказала, что в сборной любят настольную игру Uno и телетрансляции с олимпийских арен. При этом девушки готовы переживать за россиян в любых видах спорта.

В то же самое время за них будут болеть всей страной, в том числе и такие известные люди, как композиторы и певцы Алексей Кортнев и Олег Газманов, дрессировщики Эдгар и Аскольд Запашные, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков. Все они записали видеообращения со словами поддержки.

А Газманов даже сочинил стихотворение, в котором были строки: «Пусть пламя гандбола сердца разжигает, спортивная ярость в борьбе помогает». И безоговорочно выиграл конкурс на лучшее напутствие, воскликнув:

— Короче, девушки, отомстите за наших футболистов! Порвите там всех! Желаю сборной победы на Олимпийских играх.