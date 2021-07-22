«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио

Мощное интервью одной из лучших гандболисток мира.

Нет никакой нужды представлять Анну Вяхиреву. Она один из героев золотой Олимпиады в Рио и ведущий игрок нашей гандбольной сборной сейчас. За прошедший цикл брала медали на чемпионах Европы и мира, доходила до финала Лиги чемпионов. От нее на стартующем в воскресенье гандбольном турнире будет зависеть очень много.

Когда увидела в столовой Дончича, с головой накрыло эмоциями

— Обычно спортсмены не любят давать интервью перед стартом.

— Я тоже. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь — это все знают. Перед стартом всегда хотят какие-то прогнозы и предсказания, а это абсолютно бессмысленно. Куда комфортнее сначала дать результат, а потом рассуждать об этом.

— Как обстановка в Токио?

— Приближение чего-то глобального ощущается, но в тоже время лично у меня есть какое-то странное спокойствие. Сейчас мы видим, как приезжают соперницы, и только-только осознаем, что они уже здесь и все по-настоящему. Полностью все пойму, наверное, после первого стартового свистка.

— Знаменитые антисекс-кровати не такие хрупкие, как пугали?

— Честно говоря, они очень даже удобные. Вопреки всем слухам. Спится замечательно.

— Видел в вашем Instagram фото с Лукой Дончичем. Рассказывайте.

— Мы с мужем очень любим НБА. Внимательно следим. И буквально в последний день перед вылетом из Москвы нам каким-то чудом удалось найти майки Дончича. Подумали, что было бы здорово поставить на них автографы. Лука — единственный человек, с кем я реально очень хотела встретиться на этой Олимпиаде. Когда получилось, меня просто с головой накрыло эмоциями. Не ожидала, что будет так. Реально потряхивало.

Круто, и в тоже время я поняла, как просто великие спортсмены могут дарить впечатления. Я даже как-то вдохновилась. Осознала, что хоть гандбол и совсем не на том же уровне, мы тоже дарим людям эмоции. Это замечательно.

— Как Дончич отреагировал на вашу просьбу?

— Достаточно спокойно. Особенно учитывая, что я бежала за ним через всю столовую и по дороге у меня все выпало: майки, фломастеры. Потом руки тряслись, не могла ничего сделать, забыла и русский, и английский. Но он сказал: «I got it» [я все понял]. Простой добрый мальчик.

— В столовую с его майкой пришли наудачу?

— Мешок с майками я таскала все это время. (Смеется). И всех на уши подняла. Сказала своим девчонкам, чтобы смотрели в оба глаза и, если что, тут же звали меня. Встретила Франки — он работал в «Ростов-Доне», а сейчас в баскетбольной сборной Франции. Пообещал помочь. И проходит пять минут — смотрю, идет. Панамка, маска. Но вот фамилия на спине его выдавала. Он пытался закрыть полотенцем, но не очень получилось. Сидела в ступоре, а девчонки: беги!

— Прежде в соцсетях я не видел у вас ни одной фотографии со спортсменами. Не считая подруг по команде, конечно.

— Я спокойно отношусь к звездам из других видов. Да и не слежу особо ни за чем, кроме баскетбола. В НБА, кстати, тоже не так много игроков, которые меня цепляют. По крайней мере, из действующих. Только Стефан Карри и вот Лука Дончич. Почему? Импонирует его манера игры, настроение, раскрепощенность, то, насколько он счастлив, когда находится на площадке, нравится, как умно он действует, несмотря на свои габариты. Еще сейчас Дончич молод и не так знаменит. А когда станет великим, можно будет сказать, что я слежу за ним с начала карьеры — внимательно наблюдаю за Лукой уже более двух лет.

— К вам спортсмены за фото в олимпийской деревне подходили?

— Нет, конечно. Кто нас знает? Мы тут так, мышки.

— Человек не из мира спорта, с кем с удовольствием выпили бы кофе?

— Ох, сложно так сразу сказать. Прямо кумиров нет. Интересно пообщаться со Стивеном Кингом.

Все команды на Олимпиаде — это вынос мозга

— Три последних контрольных игры Россия проиграла. Две в Нидерландах, одну уже в Японии. О чем это говорит?

— Это подготовительные матчи, из которых точно не стоит делать трагедию. Тренировочные игры для того и нужны, чтобы, несмотря на результат, решать разные задачи. Вот начнется олимпийский турнир, тогда и станет понятно, на что мы сейчас готовы.

— У вас была тяжелая травма, из-за которой много пропустили. Насколько хорошо чувствуете себя теперь?

— Максимально готовой. Делать какие-то скидки на травмы или на что-то еще не собираюсь. Никого это не волнует. Я здесь для того, чтобы играть и отдавать всю себя. И никакие болевые ощущения мне не помешают.

— В Рио вам был 21 год, сейчас — 26. Сильно поменялись за этот олимпийский цикл как человек?

— Сильно. Стала более осознанной. Хотя я и сейчас формируюсь и познаю мир. Но я лучше узнала по крайней мере себя. И ситуацию вокруг воспринимаю более адекватно. Потому что 21 год — это зелень.

— Олимпийские игры, несмотря на то что у вас есть золото этого турнира, по-прежнему самое крутое, что есть в спорте?

— У меня сейчас вообще нет других целей. Приехала сюда, и прямо сейчас я никто. Чернорабочий. Который хочет заработать себе медальку. Прошлого на данный момент у меня не существует.

— У России в Токио сложная группа. И президент ФГР Сергей Шишкарев сказал, что это скорее хорошо. Потому что есть шанс попасть на чуть более простого соперника в четвертьфинале. Согласны?

— На Олимпиаде все команды — это просто вынос мозга. Они настолько разные и равноценные, что выбрать более удобного никак нельзя. Для меня здесь каждый матч будет бойней. Проходных матчей не будет точно. Я настраиваюсь на то, что каждый игровой день будет очень тяжелым.

— Давайте сыграем. Я буду называть наших соперников по группе, а вы — говорить, с каким словом ассоциируется эта сборная. Бразилия.

— Физическая сила.

— Швеция.

— Сила и скорость.

— Венгрия.

— Классика.

— Франция.

— Долговязость.

— Испания.

— Чилл и сиеста.

— Для России самый принципиальный соперник — это Норвегия?

— Учитывая, сколько они всего выиграли за последнее время, так и есть. Норвежки — фавориты. Поэтому все логично.