Женская сборная России по гандболу сыграла вничью с Бразилией в первом матче на Олимпиаде в Токио со счетом 24:24.

Следующую встречу на Играх россиянки проведут 27 июля против Швеции, начало — в 8.15 (мск).

Сборная России выступает в группе B с Бразилией, Швецией, Венгрией, Францией и Испанией. В плей-офф Олимпиады выходят 4 лучших команды в группе.

Отметим, что женская сборная России по гандболу является действующим олимпийским чемпионом.