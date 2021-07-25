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Женская сборная России по гандболу сыграла вничью с Бразилией в первом матче на Олимпиаде в Токио

06:29
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Женская сборная России по гандболу сыграла вничью с Бразилией в первом матче на Олимпиаде в Токио со счетом 24:24.

Следующую встречу на Играх россиянки проведут 27 июля против Швеции, начало — в 8.15 (мск).

Сборная России выступает в группе B с Бразилией, Швецией, Венгрией, Францией и Испанией. В плей-офф Олимпиады выходят 4 лучших команды в группе.

Отметим, что женская сборная России по гандболу является действующим олимпийским чемпионом.

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события