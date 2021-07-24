Гандбол Россия — Бразилия на Олимпиаде: где смотреть прямую трансляцию матча Игр-2020
22:00
Утром 25 июля женская сборная России проведет матч 1-го тура группы B против Бразилии на олимпийском турнире по гандболу. Игра начнется в 05.00 (по московскому времени).
Российские гандболистки также сыграют в своей группе с Испанией, Венгрией, Францией и Швецией. Подробную информацию о расписании и формате турнира Олимпиады-2020 по гандболу читайте — здесь.
На Олимпийских играх-2008 в Пекине россиянки заняли второе место, а в 2016 году в Рио-де-Жанейро завоевали золото.
Следить за трансляцией матча Россия — Бразилия Олимпиады-2020 в Токио (Япония) можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на Первом канале.
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