Женская сборная России по гандболу сыграет с Черногорией в четвертьфинале олимпийского турнира
16:58
На Олимпийских играх в Токио завершился групповой этап женского турнира по гандболу.
В последнем туре группового этапа женского олимпийского гандбольного турнира сборные Испании и России оспорили второе место в группе В. Россиянки, которых устраивала даже ничья, выиграли и заняли второе место в группе.
В четвертьфинале соперником сборной России будет команда Черногории.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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