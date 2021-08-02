Женская сборная России по гандболу сыграет с Черногорией в четвертьфинале олимпийского турнира

На Олимпийских играх в Токио завершился групповой этап женского турнира по гандболу.

В последнем туре группового этапа женского олимпийского гандбольного турнира сборные Испании и России оспорили второе место в группе В. Россиянки, которых устраивала даже ничья, выиграли и заняли второе место в группе.

В четвертьфинале соперником сборной России будет команда Черногории.