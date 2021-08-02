Трефилов отреагировал на слова Кинг, по мнению которой россиян нельзя было допускать на Олимпиаду в Токио

Российский тренер, первый вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов рассказал, за какими видами спорта наблюдает на Олимпиаде в Токио. Он отметил, что ждал выступления пловхичи Юлии Ефимовой.

Он также прокомментировал слова американки Лилли Кинг. Она заявила о том, что российской сборной и спортсменам из этой страны не место на Олимпиаде в Токио.

Напомним, что Лилли Кинг считают принципиальной соперницей Юлии Ефимовой. Их противостояние началось на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, когда американка раскритиковала отбывшую дисквалификацию за допинг россиянку за победный жест в одном из предварительных заплывов.

— За другими соревнованиями следите?

— Да. Ждал плавание от Ефимовой, а получил от Рылова. Хорошо. Гимнасты, фехтовальщики тоже молодцы. Извините, саблю и шпагу не очень различаю, пусть они не обижаются. Немного удручен прыгунами в высоту. Но в легкой атлетике всего 10 человек — плоховато. По-честному, настолько внутри кипит! Отобрали гимн, знамя. Что еще надо отобрать? Вообще, хочу поздравить сборную России, у нас 12 золотых медалей. Это хорошо, но сказывается нехватка видов спорта. Тяжелая атлетика почти никем не представлена. Буду думать, что через три года найдутся грамотные юристы, которые подведут к играм, и мы победим.

— Некоторые американские пловцы считают, что пускать русских сюда нельзя было. Лилли Кинг, например.

— И дальше что? Она проиграла? А я скажу, что давайте флаг Америки у них отнимем. Только за что? Из допинговых скандалов, которые были, половина выдумана нашим большим другом Родченковым, я уверен. 37 лет я в женском гандболе — не было ничего у нас. Сразу все наелись, напились?

У меня вообще вопрос к великим мира сего. Мы подошли к такому пределу возможностей, что надо уже определяться — куда пойдем? Я вчера смотрел толкание ядра и думал, что толкают мужчины. Клянусь! Оказалось — женщины.

— А если серьезно... Вот появится в гандболе игрок-трансгендер — нее же преимущество будет, получается?

— Есть, в принципе, женщины более мужского склада. Вот испанки, с которыми мы играли. Если такой игрок будет, он и быстрее бегает, лучше прыгает. Хочется спросить: зачем вы равняете женщин и мужчин? Давайте тогда всех через операционный стол проводить. Не верю я в это. Нормальные люди, которые иногда думают башкой, не уйдут в эту сторону. А большинство людей — нормальные! Этих трансгендеров и других выпихивают вперед. Парады эти... Я бы их давал проводить только в День пограничника.

— Сегодня День ВДВ, кстати.

— Вот пусть сегодня парад проводят! И колонны друг на друга направить! Советский Союз был плох, но мы не выпячивали эти истории. Поменяю ли когда-нибудь походку? Нет! Так и буду ходить косолапо. На шпильки не потяну. (смеется) Надеюсь, наша страна удержится от этого. Кто нас создал, мы так и не определились, но явно кто-то выше. Не для того, чтобы я с Сергеем Николаевичем [Шишкаревым, президентом ФГР] под ручку ходил. Когда старость наступит, тогда да. Посмотрим вслед красивой женщине... и пойдем спать.

Ранее президент Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт написал открытое письмо, в котором призвал обнародовать результаты тестов на допинг российских спортсменов, которые участвуют в Олимпиаде в Токио. По его словам, Россия занимается мошенничеством, а МОК не предпринимает никаких действий.