Женская сборная России по гандболу одержала первую победу на Олимпиаде в Токио
14:58
Женская сборная России по гандболу одержала первую победу на Олимпийских играх в Токио.
В третьем туре групповой стадии россиянки победили Венгрию со счетом 38:31. В первых двух матчах на Играх в Японии россиянки сыграли вничью с Бразилией (24:24) и проиграли Швеции (24:36).
Сборная России поднялась на четвертое место в группе B, на счету команды 3 очка. Следующий матч на Олимпиаде россиянки проведут 31 июля против Франции. В плей-офф женского гандбольного турнира на Играх в Японии выходят команды, занявшие первые 4 места в группе.
Гандбол
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Группа B
Венгрия — Россия — 31:38 (17:22)
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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