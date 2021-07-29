Женская сборная России по гандболу одержала первую победу на Олимпиаде в Токио

Женская сборная России по гандболу одержала первую победу на Олимпийских играх в Токио.

В третьем туре групповой стадии россиянки победили Венгрию со счетом 38:31. В первых двух матчах на Играх в Японии россиянки сыграли вничью с Бразилией (24:24) и проиграли Швеции (24:36).

Сборная России поднялась на четвертое место в группе B, на счету команды 3 очка. Следующий матч на Олимпиаде россиянки проведут 31 июля против Франции. В плей-офф женского гандбольного турнира на Играх в Японии выходят команды, занявшие первые 4 места в группе.

Гандбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Группа B

Венгрия — Россия — 31:38 (17:22)