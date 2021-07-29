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Карпин и «Ростов» поддержали российских гандболисток на Олимпиаде в Токио

12:53
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Игроки «Ростова» и главный тренер команды и сборной России Валерий Карпин поддержали женскую сборную России по гандболу в преддверии решающих матчей на Олимпиаде-2020 в Токио.

«Ростов» опубликовал ролик, в котором футболисты кидают друг другу гандбольный мяч и называют имена гандболисток. В конце появляется Карпин.

«Девчонки, футбольный клуб «Ростов» желает вам удачи в этом предстоящем важнейшем матче. Тем более наших девчонок там много. Поэтому мы в вас верим. Вы должны всех обыграть», — сказал тренер.

Напомним, женская сборная России по гандболу на Олимпиаде сыграла вничью с Бразилией (24:24) и проиграла Швеции (24:36). Сегодня, 29 июля, команда сыграет с Венгрией.

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