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Запутанные расклады для российских гандболисток. Что нужно, чтобы выйти в плей-офф Олимпиады?

15:40
Женская сборная России по гандболу. Фото AFP
Женская сборная России по гандболу. Фото AFP
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После победы над Венгрией (38:31) российские гандболистки вышли на четвертое место в группе В олимпийского турнира.

Таблица сейчас выглядит так:

1. Швеция — 2 игры, 4 очка, мячи 67-48
2. Испания — 3, 4, 79-79
3. Бразилия — 3, 3, 80-78
4. Россия — 3, 3, 86-91
5. Франция — 2, 2, 55-57
6. Венгрия — 3, 0, 87-101

России осталось сыграть с Испанией и Францией. В плей-офф выходят четыре лучшие сборные из группы — при равенстве очков выше команда, победившая в личной встрече, в случае ничьей (как было у нас с Бразилией) будет иметь значение разность мячей.

Две победы гарантируют россиянкам выход в плей-офф, победа и ничья — практически наверняка тоже. В случае двух поражений попадание в четвертьфинал маловероятно — нужно, чтобы дважды уступили и бразильянки, причем с худшей разностью (пока «+5» против «-2» у них). Если россиянки наберут одно очко, можно надеяться на те же два поражения южноамериканок.

Самый запутанный вариант — если наша сборная одержит еще одну победу (или будет две ничьи). Оптимальный расклад — победы шведок (что весьма вероятно) и над Бразилией, и над Францией. Тогда ввиду того, что бразильянкам и француженкам еще играть между собой, 5 очков России для выхода в четвертьфинал должно хватить.

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события