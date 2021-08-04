Что творит этот дагестанец! Заур Угуев чудесным образом выиграл две схватки и вышел в финал

Потрясающее выступление борца из Хасавюрта. А сборная России по греко-римской борьбе повторила свой худший результат в истории.

Угуев

Заур Угуев родился в 1995 году в главном борцовском городе Дагестана и всей России — Хасавюрте. Заур выиграл два чемпионата мира (2018, 2019), Кубок мира (2020) и приехал в Токио в статусе фаворита турнира в весовой категории до 57 кг.

Уже в 1/8 финала его соперником стал серебряный призер ЧМ-2018 Томас Гилман. Противостояние российских и американских борцов — это классика.

Первый период закончился со счетом 1:1. Второй начался для дагестанца удачно — он захватил ногу Гилмана, повалил, перевернул на живот и взял два балла. Однако затем Гилман провел две успешные атаки. За первую (выпихнул Угуева за ковер) получил балл, за вторую — два балла. Когда до конца схватки оставалось 10 секунд, американец вел 4:3, причем находился в атакующей позиции — держал Угуева за шею. Что сделал Заур? Подхватил правую ногу соперника и исполнил контрприем. 5:4 в пользу Угуева!

Следующая схватка получилась еще драматичнее. 22-летний узбек Гуломжон Абдуллаев боролся так, словно это его последний выход на ковер в жизни. До конца второго периода было 10 секунд, Угуев проигрывал 4:6, пошел в атаку, сделал зацеп, повалил Абдуллаева и сравнял счет. Угуев прошел дальше за счет того, что сделал последнее результативное движение в схватке. Две нервные, но очень красивые схватки, два великолепных приема на последних секундах... В общем, это было потрясающе.

В полуфинале Угуев встретился с иранцем Резой Атри. Так получилось, что на время олимпийский турнир превратился в матчевую встречу Иран — Россия, ведь сразу после Угуева и Атри на ковер вышли Артур Найфонов и Хасан Яздани. Схватка Угуева с Атри получилась не такой нервной, как с Гилманом и Абдуллаевым. Но не менее зрелищной.

В поединках с американцем и узбеком дагестанец эффектно выходил вперед, а затем в довольно простых ситуациях терял преимущество. Поединок с Атри поначалу развивался по похожему сценарию. Угуев забрался за спину оппоненту, повел 2:0, но в итоге на перерыв борцы ушли при счете 2:2. Накал был серьезный — кричал главный тренер сборной Ирана, сильно переживал главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев (любопытная деталь: он перед собой положил небольшую икону). И второй период Угуев выиграл так, что сильно волноваться не пришлось. Заур победил 7:4 и вышел в финал, где встретится с двукратным чемпионом Азии 23-летним индийцем Руви Кумаром Дахьей. Схватка состоится в четверг.

«99 процентов — работа, 1 процент — талант» — такова философия успеха Угуева. Но в Токио он показывает себя как раз-таки исключительно талантливым борцом.

Найфонов

В 1/8 финала состоялось осетинское дерби — в соперники 24-летнему Артуру Найфонову достался серебряный призер ЧМ-2017 Борис Макоев, с 2017 года представляющий Словакию. Артур одержал уверенную победу — 6:0. Найфонов доминировал и в четвертьфинале — в схватке с турком Османом Гёченом (12-1). А вот в полуфинале Артура поджидал лучший борец-вольник в категории до 86 кг, самый популярный спортсмен Ирана, олимпийский чемпион-2016 Хасан Яздани.

1/8 финала и четвертьфинал Яздани выиграл с общим счетом 23:3. Он не оставил шансов и Найфонову. Первый период закончился со счетом 1:0 в пользу Яздани, а во втором иранец довольно быстро сделал действие на два балла. Артур ринулся в атаку. В пассивности его точно нельзя упрекнуть, боролся он отчаянно. Но уж слишком велик класс перса. Яздани отдал Найфонову лишь один балл, а в самом конце сделал 4-балльный бросок. 7:1, и в финале иранец встретится с американцем Дэвидом Тэйлором, чемпионом мира 2018 года.

Найфонов же поборется за бронзу — с победителем схватки между узбеком Джавраилом Шапиловым и швейцарцем Штефаном Рейхмутом. Она тоже состоится в четверг. Кроме того, в четверг начнутся турниры в весовых категориях до 74 кг (от России — Заурбек Сидаков) и до 125 кг (от России — Сергей Козырев).

Провал классиков

Что касается остальных событий среды, то стоит отметить успех украинского борца-классика Жана Беленюка (до 87 кг), ставшего олимпийским чемпионом, и неудачу Артема Суркова (до 67 кг), который так и не сумел выиграть бронзу Олимпиады. Сборная России по греко-римской борьбе уезжает домой с одной золотой (Муса Евлоев) и двумя бронзовыми (Сергей Емелин, Сергей Семенов) медалями. Это худший результат в истории российской команды на Олимпиадах (так же плохо было в Атланте-1996). К счастью, вольники стартовали лучше.