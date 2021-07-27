Кормье чуть не умер на Олимпиаде после весогонки. Это погубило его борцовскую карьеру

Даниэля бесчеловечно выкинули из сборной. Но если бы этого не случилось, он мог не стать звездой ММА.

Бывший чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом весах Даниэль Кормье до мощной карьеры в ММА выступал на самых серьезных турнирах по вольной борьбе. Кормье был капитаном сборной США, стал бронзовым призером чемпионата мира 2007 года, выигрывал Панамериканские игры, боролся в схватке за бронзу на Олимпийских играх-2004.

Даниэль был большой надеждой Америки на Олимпиаде 2008 года в Пекине, но провалился, после чего Федерация борьбы США буквально выкинула его на улицу.

Кошмарная весогонка в Пекине

Кормье занимался борьбой с самого детства. В школе трижды выигрывал чемпионат Луизианы, в колледже дважды победил в национальном чемпионате (2003, 2004) и попал в сборную США. Там он быстро стал основным в категории до 96 кг — и в 2004-м стал четвертым на Олимпиаде в Афинах. В полуфинале он уступил дагестанцу Гаджимураду Гацалову, а в схватке за бронзу — Алирезе Хейдари.

Набравшись опыта выступлений на высоком уровне, Кормье собрался взять золото через четыре года. Эти намерения он подкрепил серебром на Кубке мира 2005 года и бронзой на ЧМ-2007. Если в Афинах Даниэль был проспектом, то в Пекине на ковер вышел капитан сборной США. Однако на главном борцовском турнире в жизни он так и не выступил.

Here's Cormier at 211 in the 2004 Olympics. This man could not make 185 pic.twitter.com/GhunzDWpfD — Smesh (@SmeshJitsuOnly) August 9, 2020

Еще в колледже Кормье столкнулся с проблемой, связанной с соотношением веса и антропометрии. Низкорослый для своей категории борец (рост Даниэля — 180 см) в межсезонье весил порядка 110-115 килограммов, хотя выступал в дивизионе до 96 кг. Если в юном возрасте для него не было проблемой скинуть 15 и даже 20 кг, то к 28 годам все поменялось.

Перед первой схваткой — с кубинцем Мишелом Батистой (он, кстати, потом тоже стал бойцом ММА) — Кормье сделал вес, но вечером почувствовал тошноту и головокружение, а потом упал в обморок. Врачи заподозрили почечную недостаточность и целую ночь пытались привести борца в чувства.

«Врачи сказали, что мои почки функционируют только на 20 процентов, — вспоминал Кормье в интервью пресс-службе олимпийской сборной США. — Было довольно страшно. Когда мы вернулись в Олимпийскую деревню, я даже не мог нормально ходить. Я никогда не чувствовал себя таким беспомощным».

Before beginning his MMA Career, Cormier was a world class amateur wrestler



He competed in the 2004 Olympic Games in Athens, Greece pic.twitter.com/8CgZDOH6VG — MMA History Today (@MMAHistoryToday) September 25, 2016

«Час после взвешивания — это всегда ужасно. Обычно у меня понос, рвота, ты весь в поту. Но я всегда знал, что станет лучше. В тот раз мне не стало лучше. Врачи тогда сказали, что я, возможно, никогда не поправлюсь, но я все равно рассчитывал на то, что на следующий день выйду на ковер», — сказал Кормье в интервью The Guardian в августе 2020-го.

На утро Даниэль очнулся и первым делом попытался встать, чтобы пойти бороться, но врачебная комиссия не позволила ему этого сделать. Батиста для соблюбдения формальностей вышел на ковер — и ему подняли руку.

«Я вынул капельницу и сказал, что собираюсь бороться на турнире, — рассказал Кормье ESPN. — Было где-то 8 утра, а соревнования начинались то ли в 9, то ли в 10. Но дама из олимпийского комитета сказала, что мне не позволят этого сделать, поскольку я всю ночь провел в больнице под капельницами. Это было ужасно. Я был разбит, я рыдал — я едва не сошел с ума. Рядом со мной плакали мама и жена. Я был абсолютно не в себе».

Good luck to Daniel CORMIER (USA) (@dc_mma) at #UFC182. Trained for title fight w/Olympic champion @HGatsalov! pic.twitter.com/WOZfCvghlL — United World Wrestling (@wrestling) January 4, 2015

Черный список Федерации борьбы США

После провала на Олимпийских играх в Пекине Кормье познакомился с самой хладнокровной составляющей профессионального спорта — политикой, которая рубит с плеча и не дает шансов тем, кто однажды подвел страну на всемирной арене. На той Олимпиаде сборная США по вольной борьбе завоевала всего одну золотую медаль — благодаря будущему чемпиону UFC в двух дивизионах Генри Сехудо, а также одну бронзовую (Рэнди Миллер — среди женщин). В числе неудачников оказались Бен Аскрен, выступавший в категории до 74 кг, а также Стив Мокко — тяжеловес, который сейчас тренирует в крупнейшом ММА-зале США American Top Team.

Такой расклад не устроил спортивной руководство США, и в числе главных виновников оказался Кормье. Даниэль был переведен в запас, а после и вовсе исключен из команды. Перед ним закрыли все пути. Он даже не мог войти в тренерский штаб даже молодежной сборной, хотя его регалии, в теории, позволяли это сделать. Также был расформирован тренерский штаб сборной США.

«Я должен извиниться перед Кевином Джонсоном (тренер сборной США на Олимпиаде-2008, олимпийский чемпион 1992 года, экс-боец UFC. — Прим. «СЭ»), — сказал Кормье The Guardian. — Он тогда был тренером сборной по борьбе, черный парень, олимпийский чемпион и чемпион мира. Искренне верю, что если бы не моя ситуация, его бы попросили тренировать сборную и дальше».

Безделье, видеоигры, разговор с Лавалем

Кормье устроился на подработку тренером в школе, а также вел низкорейтинговую передачу по борьбе, что в совокупности оценивалось в зарплату, сопоставимую с доходом уборщика. Время шло, положение бойца не улучшалось, более того, отсутствовали даже намеки на какие-то перспективы.

«У нас с Салиной (нынешняя жена Кормье) была однокомнатная квартира площадью 65 квадратов в Сан-Хосе. У нас вообще не было денег. Тогда я был в сильном отчаянии, потому что у нас не было даже газа — у нас ничего не было, только пособие», — рассказал Даниэль Sports Casting. Тут надо отметить, что с Салиной он познакомился в 2010 году, когда его карьера в ММА только-только началась. Но эта цитата показывает, в каком сложном финансовом положении Кормье оказался после исключения из сборной США.

Отдушиной для Кормье были игры на приставке. «После Олимпийских игр я взял годовой перерыв и подумал: «Боже, я должен что-то сделать...» — вспоминал он в интервью The Undefeated. — Я работал на телеканале в Стиллуотере, штат Оклахома (там он нашел комнату-студию, за которую платил 350 долларов в месяц, что очень дешево по меркам США. — Прим. «СЭ»). Тогда начал играть в NBA 2K. За год сыграл 700-800 матчей, вошел в сотню лучших в мире. Я всех побеждал. Я был очень хорош. И тут я подумал: «Если я трачу столько времени на видеоигру, значит, мне очень хочется соревноваться. Но игры в баскетбол на компьютере недостаточно». Мой друг, Кинг Мо — Мухаммед Лаваль, начал [выступать в ММА], вероятно, годом ранее. Он сказал мне: «Чувак, тебе стоит попробовать в ММА. Думаю, у тебя получится. Ты будешь хорош в этом». Я съездил в Калифорнию, потренировался с ним и другими пару раз, а потом сказал: «Я в деле». Через три недели я уже вышел в клетку».

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Кормье начал тренироваться в зале American Kickboxing Academy в Сан-Хосе (штат Калифорния). Теперь он — легенда зала. Первый бой Даниэля в ММА состоялся 25 сентября 2009 года — он победил техническим нокаутом Гари Фрэзера в отборе Strikeforce. В марте 2010-го он сделал еще один нокаут, а летом 2010-го выдал феерию — три досрочных победы, титулы XMMA и KOTC, нокаут в Strikeforce за минуту.

Что было дальше — известно всем, кто следит за ММА: победа в Гран-при Strikeforce, 10 титульных боев в UFC, пояса сильнейшей лиги мира в полутяжелом и тяжелом весах, а самое главное — мировое признание как одного из величайших бойцов в истории смешанных единоборств.

Когда-то Кормье мечтал стать олимпийским чемпионом — в память погибшей в автокатастрофе трехмесячной дочери. Трагедия произошла за год до Олимпиады в Афинах. Действительно больших побед в борьбе он так и не добился. Но тяжелая судьба не сломила Даниэля, который сумел достичь огромного успеха в ММА и вдохновить миллионы фанатов бойцовского спорта.

Никита Карин