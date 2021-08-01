Россияне Семенов и Емелин вышли в четвертьфинал Олимпиады в греко-римской борьбе
06:26
Сергей Семенов и Сергей Емелин одержали победы в 1/8 финала олимпийского турнира по греко-римской борьбе.
Семенов в весе до 130 кг обыграл египтянина Абделатифа Мохамеда со счетом 3:1, Емелин в весе до 60 кг оказался сильнее еще одного египтянина Айтема Махмуда — 7:6.
В четвертьфинале Семенов встретится с грузином Якобом Каджая, Емелин проведет поединок с кубинцем Луисом Ортой.
Греко-римская борьба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
до 60 кг
1/8 финала
Айтем Махмуд (Египет) — Сергей Емелин (Россия) — 6:7
до 130 кг
1/8 финала
Сергей Семенов (Россия) — Абделатиф Мохамед (Египет) — 3:1
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