Россияне Семенов и Емелин вышли в четвертьфинал Олимпиады в греко-римской борьбе

Сергей Семенов и Сергей Емелин одержали победы в 1/8 финала олимпийского турнира по греко-римской борьбе.

Семенов в весе до 130 кг обыграл египтянина Абделатифа Мохамеда со счетом 3:1, Емелин в весе до 60 кг оказался сильнее еще одного египтянина Айтема Махмуда — 7:6.

В четвертьфинале Семенов встретится с грузином Якобом Каджая, Емелин проведет поединок с кубинцем Луисом Ортой.

Греко-римская борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

до 60 кг

1/8 финала

Айтем Махмуд (Египет) — Сергей Емелин (Россия) — 6:7

до 130 кг

1/8 финала

Сергей Семенов (Россия) — Абделатиф Мохамед (Египет) — 3:1