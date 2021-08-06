Олимпийский чемпион Игр в Токио Муса Евлоев в интервью «СЭ» рассказал, как общался со своим братом — Мовсаром Евлоевым.

— Был ли у тебя разговор с Мовсаром Евлоевым?

— Да, каждый день созванивались.

— Он же твой родственник?

— Брат.

— Когда-нибудь тренировался с ним вместе?

— Да.

— Как оценишь его борьбу?

— Мовсар должен забрать пояс.

— Что, по твоему мнению, лучше подходит для MMA: греко-римская борьба или вольная?

— Это у кого как.