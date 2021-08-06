Муса Евлоев — о помощи брата: «Каждый день созванивались с Мовсаров»
17:35
Олимпийский чемпион Игр в Токио Муса Евлоев в интервью «СЭ» рассказал, как общался со своим братом — Мовсаром Евлоевым.
— Был ли у тебя разговор с Мовсаром Евлоевым?
— Да, каждый день созванивались.
— Он же твой родственник?
— Брат.
— Когда-нибудь тренировался с ним вместе?
— Да.
— Как оценишь его борьбу?
— Мовсар должен забрать пояс.
— Что, по твоему мнению, лучше подходит для MMA: греко-римская борьба или вольная?
— Это у кого как.
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