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Украинский борец Беленюк: «Я не знаю, кто такая Ольга Скабеева»

17:02
Жан Беленюк. Фото Reuters
Жан Беленюк. Фото Reuters

Российская телеведущая Ольга Скабеева опубликовала в соцсетях совместную фотографию с украинским борцом Жаном Беленюком.

Сам спортсмен отметил, что не знает журналистку.

«Во-первых, я не знаю, кто такая Ольга Скабеева, так как я не слежу за контекстом политических событий в России, поэтому мне это совсем неинтересно, если честно. Во-вторых, я известный спортсмен, со мной может подойти и сфотографироваться любой человек. Я иду по улице, со мной фотографируются много людей. Мне у каждого спрашивать, кто он, откуда и чем занимается?» — цитирует Беленюка «Страна».

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк станцевал гопак после завоевания золотой медали на Олимпийских играх в Токио.

30-летний спортсмен стал лучшим в весовой категории до 87 килограммов, победив в финальной схватке венгра Виктора Леринца со счетом 5:1.

Позднее ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева едко прокомментировала эту новость.

Дополнительная информация:

https://strana.ua/news/348521-zhan-belenjuk-prokommentiroval-foto-s-rossijskoj-vedushchej-skabeevoj.html

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Иван Шитик все материалы автора

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