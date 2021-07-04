Карелин напутствовал олимпийскую сборную России по борьбе на Олимпийские игры в Токио

Депутат Государственной думы, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин высказал слова напутствия российским борцам греко-римского стиля перед Олимпиадой в Токио.

«В жизни каждого борца наступает период, когда он старше даже главного тренера, это когда ты попадаешь в основной состав. И только когда ты выходишь на ковер, только от тебя зависит, оправдаются ли ожидания болельщиков, ожидания, которые связывает с тобой твоя семья, конкуренты, которые остались за бортом после отбора. Поэтому я хотел бы, чтобы вы сохранили за те непродолжительные дни хорошую форму, учитывая санитарные сложности, берегите себя, своих спарринг-партнеров, потому что от ребят очень много зависит», — сказал Карелин на видео для YouTube-канала WrestRusRu.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на год. В 2021-м Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.