Олимпиада
Токио-2020
Новости Календарь Медальный зачет Академическая гребля Бадминтон
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Греко-римская борьба

Карелин напутствовал олимпийскую сборную России по борьбе на Олимпийские игры в Токио

14:04
Теги:

Депутат Государственной думы, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин высказал слова напутствия российским борцам греко-римского стиля перед Олимпиадой в Токио.

«В жизни каждого борца наступает период, когда он старше даже главного тренера, это когда ты попадаешь в основной состав. И только когда ты выходишь на ковер, только от тебя зависит, оправдаются ли ожидания болельщиков, ожидания, которые связывает с тобой твоя семья, конкуренты, которые остались за бортом после отбора. Поэтому я хотел бы, чтобы вы сохранили за те непродолжительные дни хорошую форму, учитывая санитарные сложности, берегите себя, своих спарринг-партнеров, потому что от ребят очень много зависит», — сказал Карелин на видео для YouTube-канала WrestRusRu.

Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на год. В 2021-м Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=VNdLUG3T4yE&t=1s

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Англия закатала Украину в римский газон. Команде Шевченко отгрузили четыре мяча
Видео: вдову отравленного банкира жестоко убили в Самаре
Пациент умер во время плановой операции в элитной клинике в Москве
Врач развеял популярный миф о вакцинации от коронавируса
Сколько воды нужно пить летом: рассказывает эксперт
vs
0
Офсайд