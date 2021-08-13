Зеленский потребовал от полиции жестко реагировать на расизм в стране после инцидента с темнокожим борцом Беленюком
20:32
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов жестко реагировать на проявления расовой дискриминации.
«Любые проявления расизма или ксенофобии на Украине недопустимы! Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и прекращать их», — написал он в Twitter после инцидента с чемпионом Олимпиады в Токио по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг Жаном Беленюком.
В пятницу спортсмен сообщил, что подвергся нападению в Киеве на почве расовой нетерпимости, а также по обвинению в «непатриотизме».
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