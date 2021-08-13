Зеленский потребовал от полиции жестко реагировать на расизм в стране после инцидента с темнокожим борцом Беленюком

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов жестко реагировать на проявления расовой дискриминации.

«Любые проявления расизма или ксенофобии на Украине недопустимы! Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и прекращать их», — написал он в Twitter после инцидента с чемпионом Олимпиады в Токио по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг Жаном Беленюком.

Український гімн прозвучав на Олімпіаді @Tokyo2020 саме завдяки #ЖанБеленюк! Він — один із найдостойніших синів України, ним пишається наш народ! А будь-які прояви расизму чи ксенофобії в Україні неприпустимі! Поліція має жорстко реагувати на такі випадки та припиняти їх. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 13, 2021

В пятницу спортсмен сообщил, что подвергся нападению в Киеве на почве расовой нетерпимости, а также по обвинению в «непатриотизме».