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Зеленский потребовал от полиции жестко реагировать на расизм в стране после инцидента с темнокожим борцом Беленюком

20:32
Владимир Зеленский. Фото Twitter
Владимир Зеленский. Фото Twitter
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Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов жестко реагировать на проявления расовой дискриминации.

«Любые проявления расизма или ксенофобии на Украине недопустимы! Полиция должна жестко реагировать на такие случаи и прекращать их», — написал он в Twitter после инцидента с чемпионом Олимпиады в Токио по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг Жаном Беленюком.

В пятницу спортсмен сообщил, что подвергся нападению в Киеве на почве расовой нетерпимости, а также по обвинению в «непатриотизме».

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Иван Шитик все материалы автора

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