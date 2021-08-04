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Хабиб Нурмагомедов рассказал, кто более великий борец — Александр Карелин или Михайн Лопес

17:14
Михайн Лопес. Фото Reuters
Михайн Лопес. Фото Reuters
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Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, кто является более великим борцом греко-римского стиля — россиянин Александр Карелин или кубинец Михайн Лопес.

«У [Михайна] Лопеса я думаю наград больше. Чемпион четырех Олимпиад, поборолся на пяти Олимпиадах. Судя, так скажем, по результатам... Если они между собой поборолись бы, то я не знаю, кто выиграл бы, но, если человек четыре раза Олимпиаду выиграл, завоевал 4 золота — то, чего вообще в единоборствах такого не было, то я думаю стоит признать его [великим]», — сказал Хабиб «СЭ» на пресс-конференции в Бишкеке.

Легендарный Александр Карелин стал первым в Сеуле-1988, Барселоне-1992, Атланте-1996 и вторым в Сиднее-2000. Но Лопесу в возрасте 38 лет удалось превзойти Карелина по числу золотых медалей, победив в финале Олимпиады-2020 в Токио. Тем самым кубинец выиграл четыре Олимпиады подряд.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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