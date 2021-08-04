Зеленский отреагировал на первое золото Украины на Олимпиаде-2020

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на первую золотую медаль страны на Олимпиаде в Токио.

«Такое долгожданное первое золото для Украины в Токио! Особенно приятно, что заработал его наш побратим — блестящий Жан Беленюк. Он уверенно победил в финале турнира по греко-римской борьбе в категории до 87 кг! Спасибо, друг, за то, что доказываешь: можно быть успешным и в спорте, и в политике!» — написал у себя в Twitter Зеленский.

Таке довгождане перше «золото» для ?? на @Tokyo2020! Особливо приємно, що його здобув наш побратим — блискучий Жан Беленюк. Він упевнено переміг у фіналі з греко-римської боротьби в категорії до 87 кг! Дякую, друже, за те, що доводиш: можна бути успішним і в спорті, і в політиці! pic.twitter.com/tW66CMpRh5 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 4, 2021

Беленюк стал олимпийским чемпионом сегодня, 4 августа, победив в финале венгра Виктора Лоринца. Беленюк также является депутатом Верховной рады Украины.