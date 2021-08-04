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Зеленский отреагировал на первое золото Украины на Олимпиаде-2020

15:56
Владимир Зеленский. Фото bug.org.ua.
Владимир Зеленский. Фото bug.org.ua.
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на первую золотую медаль страны на Олимпиаде в Токио.

«Такое долгожданное первое золото для Украины в Токио! Особенно приятно, что заработал его наш побратим — блестящий Жан Беленюк. Он уверенно победил в финале турнира по греко-римской борьбе в категории до 87 кг! Спасибо, друг, за то, что доказываешь: можно быть успешным и в спорте, и в политике!» — написал у себя в Twitter Зеленский.

Беленюк стал олимпийским чемпионом сегодня, 4 августа, победив в финале венгра Виктора Лоринца. Беленюк также является депутатом Верховной рады Украины.

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Иван Торопцев все материалы автора

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