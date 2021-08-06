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Евлоев: «Какие цели теперь? Стать двукратным олимпийским чемпионом»

17:18
Муса Евлоев. Фото Reuters
Муса Евлоев. Фото Reuters
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Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев стал единственным российским представителем своей дисциплины, завоевавшим в Токио награду высшей пробы.

— Как чувствуешь себя в окружении родных и близких?

— Очень приятно, когда столько людей приехали поддержать. Это меня заряжает еще на большие победы, когда столько людей болеют от чистого сердца, — сказал Евлоев «СЭ».

— Какие планы у тебя впереди? Будешь отдыхать?

— Да, сейчас хочу отдохнуть, восстановиться, потом дальше готовиться.

— Осенью чемпионат мира. Как будешь совмещать подготовку?

— Хочу выступить.

— Олимпийское золото было твоей мечтой. Какие цели теперь?

— Стать двукратным олимпийским чемпионом. Однократных очень много, двукратных мало.

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Артем Бухаев все материалы автора

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