Евлоев: «Какие цели теперь? Стать двукратным олимпийским чемпионом»
17:18
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев стал единственным российским представителем своей дисциплины, завоевавшим в Токио награду высшей пробы.
— Как чувствуешь себя в окружении родных и близких?
— Очень приятно, когда столько людей приехали поддержать. Это меня заряжает еще на большие победы, когда столько людей болеют от чистого сердца, — сказал Евлоев «СЭ».
— Какие планы у тебя впереди? Будешь отдыхать?
— Да, сейчас хочу отдохнуть, восстановиться, потом дальше готовиться.
— Осенью чемпионат мира. Как будешь совмещать подготовку?
— Хочу выступить.
— Олимпийское золото было твоей мечтой. Какие цели теперь?
— Стать двукратным олимпийским чемпионом. Однократных очень много, двукратных мало.
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