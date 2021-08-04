Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк рассказал об эмоциях, с которыми подходил к соревнованиям на Олимпиаде в Токио.

— Это большое счастье, когда мечты детства становятся реальностью. Я знаю, как вы долго шли к своей цели. Когда вы на прошлых олимпийских играх упустили золото, вы сами себе сказали, что не уйдете без золота. Сейчас, когда вы победили, у вас в глазах было спокойствие и уверенность. Вы заранее знали, что все так и будет?

— Я спокойно подошел к соревнованиям. Учитывая ту ситуацию, в которой я оказался, старался получить удовольствие от процесса. А то, что так случилось... Если честно, сейчас я осознаю, что произошло то, что должно было произойти. И то, что я нарабатывал, не прошло просто так. Наверное, бог видел мои старания и наградил меня этой медалью. Спорт — это спорт, тут может быть все что угодно.

Люди работают над собой, стремятся показать результат, но что-то не выходит. На то есть причины. Не знаю, как это объяснить, но я, конечно, мечтал вернуться и победить. Но ты никогда не знаешь, что с тобой может произойти, где ты можешь оступиться и упасть. Поэтому я очень рад, что есть так, как есть.

— Можете озвучить главную мысль, чему вас научила борьба за два десятка лет?

— Никогда не сдаваться. У меня даже на задней крышке часов, которые мне подарили, это написано. Ребята написали мне это. Это механические часы, но без подзавода, их нужно подзаводить вручную. Когда я делал это, увидел эту надпись и понял, что все будет хорошо, что нужно настраиваться и бороться до конца. Вот и все.

В финале турнира в Токио Беленюк одолел венгра Виктора Лоринца в весовой категории до 87 кг.