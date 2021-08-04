Украинский чемпион Олимпиады Беленюк рассказал о необходимости операции

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк рассказал о том, как выступал на Олимпиаде в Токио с травмой.

В финале Беленюк одолел венгра Виктора Лоринца в весовой категории до 87 кг.

— Это очень хорошо известный вам соперник, мы это знаем. Вы часто встречались. Если вернуться немножко назад, какие мысли у вас были, когда он вам попался?

— У меня были положительные мысли с самого начала. Как-то так настраивался с самого начала, чтобы получать удовольствие. У меня был довольно тяжелый путь, я вам честно скажу. Уже говорил, что травмировался накануне отлета в Токио. Я даже не был до конца уверен, что у меня будет возможность бороться. Не раз повторял, что только оптимизм и вера в меня моего тренера Владимира Шацкого дала возможность полностью реализоваться здесь. Потому что мне действительно было достаточно сложно. Врачи, которые меня осматривали, сказали, что нужно делать операцию на плече, потому что у меня была травма. Когда мы сказали, что какая операция, когда у нас через три недели Олимпийские игры, они ответили, что это чистая авантюра, потому что они еще не видели людей, которые борются одной рукой. По тому, что со мной случилось, можно снимать фильмы, писать книги. Думаю, что я этим займусь в будущем.

Ситуация была критическая. Первые дни я не мог в столовой поднос взять своими руками. Только через неделю я начал как-то разрабатывать руку. Мы полностью поменяли технику, тактику ведения боя, чтобы иметь возможность бороться, учитывая ситуацию. Большое спасибо врачу, Веребинскому Александру Павловичу. Он каждый день был со мной в Токио и разрабатывал мою руку. Уверен, что это помогло мне стоять сегодня с этой медалью.

— Операция была или нет?

— Операции не было. Но она, скорее всего, будет, потому что после таких вывихов, который произошел со мной, у меня полностью разорвана суставная губа. Да, это произошло на тренировке 12 июля. Я помню этот день на вечерней тренировке. Простая ситуация, но так сложилось, что у меня полностью вылетело плечо. Я не мог понять, даст ли мне это возможность поехать на Олимпиаду. Не знал, чего ждать, потому что вердикт врачей был только на утро следующего дня, когда я сделал МРТ и поехал в институт ортопедии. Только там мне сказали, что надо делать операцию, восстанавливаться около шести недель. И только мой тренер сказал, что мы будем тренироваться и покажем результат.