Украинский борец Жан Беленюк получит 125 тысяч долларов за золото Олимпиады в Токио

Украинский борец Жан Беленюк за золотую медаль Олимпиады в Токио получит 125 тысяч долларов, информирует «Суспiльне».

Именно такая сумма призовых установлена в Украине за награду высшего достоинства. Беленюк стал единственным ее обладателем в составе национальной команды.

За серебро полагается 80 тысяч долларов, за бронзу — 55 тысяч.

Отметим, что сборная Украина установила антирекорд на Олимпийских играх в Токио, заняв 44-е место в медальном зачете. Впервые в истории команда не смогла выиграть больше одной золотой медали.

Украинские спортсмены завоевали 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых наград.

Ранее худший результат сборная Украины показала на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Тогда команда заняла 35-е место, выиграв две золотые медали.