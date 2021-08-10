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Украинский борец Жан Беленюк получит 125 тысяч долларов за золото Олимпиады в Токио

15:31

Украинский борец Жан Беленюк за золотую медаль Олимпиады в Токио получит 125 тысяч долларов, информирует «Суспiльне».

Именно такая сумма призовых установлена в Украине за награду высшего достоинства. Беленюк стал единственным ее обладателем в составе национальной команды.

За серебро полагается 80 тысяч долларов, за бронзу — 55 тысяч.

Отметим, что сборная Украина установила антирекорд на Олимпийских играх в Токио, заняв 44-е место в медальном зачете. Впервые в истории команда не смогла выиграть больше одной золотой медали.

Украинские спортсмены завоевали 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых наград.

Ранее худший результат сборная Украины показала на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. Тогда команда заняла 35-е место, выиграв две золотые медали.

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