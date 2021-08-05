Евлоев ответил на слова армянского борца о предвзятом судействе на Олимпиаде

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев ответил на слова армянского борца Артура Алексаняна о предвзятом судействе в их схватке на Играх в Токио.

«Он три года подряд мне проигрывает на всех соревнованиях, где мы участвовали. Надо в первую очередь в себе разобраться. Не знаю, почему он так сказал. А так, мы общаемся нормально, он хороший парень», — цитирует Евлоева ТАСС.

В финальной схватке в весовой категории до 97 кг армянский борец потерпел поражение со счетом 1:5. После поединка он заявил, что «для того чтобы выигрывать, нужно быть из России».