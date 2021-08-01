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Семенов и Емелин не смогли выйти в полуфинал Олимпиады по греко-римской борьбе

07:03
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Российский спортсмен Сергей Семенов в четвертьфинале олимпийского турнира по греко-римской борьбедо 130 кг уступил грузину Якоби Каджаи.

25-летний россиянин проиграл со счетом 1:3.

Другой россиянин Сергей Емелин в четвертьфинале турнира до 60 кг уступл кубинцу Луису Санчесу со счетом 3:4.

Греко-римская борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

до 130 кг

1/4 финала

Якоби Каджая (Грузия) — Сергей Семенов (Россия) — 3:1

до 60 кг

1/4 финала

Луис Орта Санчес (Куба) — Сергей Емелин (Россия) — 4:3

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Сергей Разин все материалы автора

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