Семенов и Емелин не смогли выйти в полуфинал Олимпиады по греко-римской борьбе
07:03
Российский спортсмен Сергей Семенов в четвертьфинале олимпийского турнира по греко-римской борьбедо 130 кг уступил грузину Якоби Каджаи.
25-летний россиянин проиграл со счетом 1:3.
Другой россиянин Сергей Емелин в четвертьфинале турнира до 60 кг уступл кубинцу Луису Санчесу со счетом 3:4.
Греко-римская борьба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
до 130 кг
1/4 финала
Якоби Каджая (Грузия) — Сергей Семенов (Россия) — 3:1
до 60 кг
1/4 финала
Луис Орта Санчес (Куба) — Сергей Емелин (Россия) — 4:3
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