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Украинец Беленюк рассказал, как судейство повлияло на его выступление в финале Олимпиады

17:00
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Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк рассказал, как судейство повлияло на его выступление в финале Олимпийских игр в Токио.

— Какой у вас был план проведения решающей схватки и пришлось ли что-нибудь менять в тактике во время самой схватки?

— План был такой, что, в принципе, ничего менять было не нужно. Все шло по плану. Единственное, я был постоянно на связи с тренером. Я его слышу, осознаю каждое слово, которое он говорит и вношу изменения в стиль своей борьбы. Когда он сказал, что судья может дать мне второе предупреждение и дать моему сопернику два балла, то я все-таки использовал всю свою мощь, чтобы показать максимальную активность и во втором периоде все-таки сделать партер и реализовать свой прием именно в этом положении, — сказал Беленюк.

Беленюк стал чемпионом в весовой категории до 87 кг, одолев в финале венгра Виктора Лоринца.

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Евгений Петров все материалы автора

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