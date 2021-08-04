Украинец Беленюк рассказал, как судейство повлияло на его выступление в финале Олимпиады

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк рассказал, как судейство повлияло на его выступление в финале Олимпийских игр в Токио.

— Какой у вас был план проведения решающей схватки и пришлось ли что-нибудь менять в тактике во время самой схватки?

— План был такой, что, в принципе, ничего менять было не нужно. Все шло по плану. Единственное, я был постоянно на связи с тренером. Я его слышу, осознаю каждое слово, которое он говорит и вношу изменения в стиль своей борьбы. Когда он сказал, что судья может дать мне второе предупреждение и дать моему сопернику два балла, то я все-таки использовал всю свою мощь, чтобы показать максимальную активность и во втором периоде все-таки сделать партер и реализовать свой прием именно в этом положении, — сказал Беленюк.

Беленюк стал чемпионом в весовой категории до 87 кг, одолев в финале венгра Виктора Лоринца.